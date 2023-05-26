Дети, у которых возникает такое осложнение, не имели ранее ни операций, ни других вмешательств, которые могут его провоцировать.

Во львовском "Охматдете" увеличивается количество пациентов с необычными последствиями перенесенного COVID-19. В течение последних нескольких месяцев врачи столкнулись с таким осложнением болезни как лимфоторакс.

Об этом, как сообщает пресс-служба Львовского "Охматдета", врач хирургического отделения Олег Ленов и детский хирург Роман Ковальский написали заметку, вышедшую в научно-медицинском издании. Отмечается, что лимфоторакс – это наличие свободной лимфатической жидкости в грудной клетке, которая вытекает при повреждении лимфатических сосудов. Такое заболевание встречается у 1 из 15 тысяч детей.

"Когда-то у нас не было таких осложнений, поэтому решили об этом написать. Поступают детки, не имевшие до того ни операций, ни вмешательств других, которые могут такое провоцировать. Сейчас мы диагностируем у маленьких детей до 1 года тромбы, то есть был COVID-19 у них. Это необычные состояния. Раньше такого мы не имели. Сейчас в моей практике уже было двое таких деток, у которых мы обнаружили на фоне Covid-19 такой диагноз", – рассказал заведующий хирургическим отделением Олег Ленов.

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В то же время директор коммунального некоммерческого предприятия Львовская областная клиническая больница Дмитрий Квит отметил, что еще не до конца известно, какими будут последствия пандемии коронавируса для людей, переболевших COVID-19.

"Эта заметка наших медиков о последствиях Covid-19, который еще, по сути, не был изучен. Чтобы у 6-месячных детей были тромбозы центральных магистральных кровеносных сосудов с последствиями, чтобы у 8-летнего мальчика был такой тяжелый миокардит, что надо было ставить временный кардиостимулятор, потому что само сердце было не в состоянии вырабатывать импульсы, – это уникальные вещи", – отметил он.

Пандемия COVID-19

В начале 2020 года Всемирная организация здоровья объявила о пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. По всему миру, в частности в Украине, ввели жесткий каратнин.

Статус пандемии COVID-19 официально отменили 5 мая 2023 года. В то же время подчеркивалось, что несмотря на отмену этого статуса, вирус полностью не исчез.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что в течение этого времени в Украине зафиксировали более 5,5 млн случаев заболевания. В результате болезни умерло 112 268 человек. Среди погибших 89 человек –дети, 1256 – медицинские работники.

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