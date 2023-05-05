Украина не ведет публичную статистику жертв с начала полномасштабного вторжения, но Минздрав впервые назвал количество умерших.

COVID-19 больше не существует чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного значения. На фоне этой новости Министерство здравоохранения обнародовало актуальную статистику заболевания в Украине.

Как отметили в Минздраве, сегодняшнее решение ВОЗ об отмене статуса пандемии COVID-19 не означает, что коронавирус перестал быть угрозой, это лишь свидетельство того, что вакцинация населения в мире дала свои результаты и благодаря этому удалось снизить количество госпитализаций и смертности вследствие болезни.

В то же время комитет объявил о публикации Стратегического плана готовности и реагирования на COVID-19 на 2023-2025 годы, который призван направлять страны в переходе к долгосрочному лечению COVID-19. В ходе этого перехода государствам-участникам рекомендуется продолжать следовать выпущенным временным рекомендациям.

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"С начала пандемии в Украине было выявлено более 5,5 млн случаев заболевания (из них почти 416 тыс. – среди детей). В результате болезни умерло 112 268 человек (из них 89 – дети, 1256 – медицинские работники)", - отметили в Минздраве.

Отмена статуса пандемии COVID-19

В пятницу, 5 мая, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о отмена статуса пандемии коронавируса COVID-19.

Напомним, что в начале 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. ее вызвал мутировавший коронавирус SARS-CoV-2.

В конце января 2023 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям пришел к выводу, что пандемия COVID-19 по-прежнему вызывает крайнюю обеспокоенность и представляет опасность для населения Земли.

В феврале в ВОЗ признали, что расследование происхождения COVID-19 зашло в тупик и призвали Китай поделиться данными о болезни, особенно относительно начальных стадий ее распространения.

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