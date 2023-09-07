Исследователи привели пример, что в 2019 году в этой возрастной категории зарегистрировано 3,26 млн случаев заболевания раком, что на 79% больше, чем в 1990 году.

Начиная с 1990 года, в мире число раковых больных в возрасте до 50 лет резко возросло.

Такой вывод сделали исследователи из Китая, США и Великобритании. Ученые подчеркнули, что имеется ввиду заболеваемость, а не рост смертности, пишет Bmjoncology.

Исследователи привели пример, что в 2019 году в этой возрастной категории зарегистрировано 3,26 млн случаев заболевания раком, что на 79% больше, чем в 1990 году. При этом эксперты предупредили, что преждевременные выводы делать не нужно, из-за того, что в исследовании они не учитывали рост численности населения, который за это время составил 40%, также не учитывалось то, что за 30 лет серьезно улучшились методы диагностики рака.

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Однако, исследование выяснило, что лишний вес, частое потребление красного мяса и соли, отсутствие физическиой нагрузки и генетическая предрасположенность способствуют росту заболеваемости раком среди людей в возрасте от 14 до 49 лет.

Также ученые выделили самые распространенные виды рака. Это рак груди, пищеварительной системыи кожи.

От онкологических заболеваний в 2019 году умерли более миллиона человек моложе 50 лет. Как выяснили ученые, это на 25% больше, чем 30 лет назад, но если брать во внимание прирост населения на планете, то смертность от рака снизилась.

Исследователи признали, что данная тема требует дальнейших исследований, но уже ясно, что нужно улучшить диагностику и профилактику для предотвращения заболеваний у сравнительно молодых людей.

Онкологические заболевания

Коварность рака заключается в том, что его трудно выявить на ранних стадиях, когда лечение может принести пользу. В большинстве случаев онколог ставит диагноз, когда болезнь уже дошла до третьей-четвертой стадии, а организму нанесен существенный вред.

Также усложняет задачу то, что существует несколько десятков видов рака. В настоящее время ученые разрабатывают препараты от онкологии. Они хотят сделать универсальное лекарство, которое могло бы победить все виды онкологии.

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