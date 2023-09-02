Чрезмерное потребление сахара связано с рядом различных заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака и ожирение.

Ученые из Сингапурского технологического университета Наньян (NTU) провели исследование, в результате которого обнаружили, что люди, которые смотрели захватывающие видео о том, как другие люди едят сладкое, сами потребляли меньше сладостей.

В исследовании, результаты которого опубликованны в журнале Nature Scientific Reports, половине из 317 участников в возрасте от 21 до 28 лет были предоставлены гарнитуры виртуальной реальности и показаны захватывающие 360-градусные видеоролики о людях, которые едят конфеты. Другой половине участников было показано видео, на котором монета кладется в стиральную машину, пишет Newsweek.

Обеим группам показывали соответствующие видеоролики по 30 раз. После этого опыта с эффектом погружения обеим группам предложили конфеты. Те, кто наблюдал за тем, как другие едят, сами съели примерно на треть меньше, чем те, кто наблюдал за монетой в прачечной.

Видео дня

"Наши результаты показывают, что просмотр иммерсивных видеороликов, связанных с едой, может быть способом вызвать чувство насыщения и уменьшить количество еды, потребляемой после просмотра. Это может быть полезно для людей, которые хотят обуздать свой аппетит или справиться с компульсивным пищевым поведением", - заявил ведущий автор исследования Бенджамин Ли Юнтинг.

Эффект оказался еще более значительным, когда участникам было дано дополнительный эффект погружения: запах.

Повторение эксперимента с ароматом шоколадных батончиков, доносившимся на заднем плане, позволило участникам сократить потребление конфет еще на 11 процентов.

"Запах шоколада имел такой же эффект привыкания, как и наблюдение за людьми, потребляющими шоколад, и уменьшал желание участников есть конфеты. Наше исследование показало, что воздействие запахов пищи наряду с визуальными сигналами еды может привести к сенсорной стимуляции вкуса пищи", - сказал Ли.

Авторы исследования надеются, что их результаты не только обуздают тягу к сладкому, но и помогут людям, страдающим от компульсивного переедания и других видов чрезмерного потребления пищи.

"Поскольку в нашем исследовании мы тестировали только аромат шоколада, мы стремимся выяснить, могут ли результаты отличаться для других типов запахов, например, пикантных ароматов, таких как чеснок, или ароматов жирной пищи, таких как картофель фри. Существует также вопрос о том, будет ли продолжительность воздействия запаха иметь более сильное влияние и сохранятся ли результаты привыкания от просмотра 360-градусных видеороликов с течением времени", - сказал соавтор исследования Ли Хуэй Мин.

Тяга к сладостям - новости

Как сообщал УНИАН, ранее ученые назвали еще одну причину отказаться от сладкого. По их словам, потребление продуктов с сахаром, таких как безалкогольные напитки, мороженое и пирожные, может увеличить риск образования камней в почках.

А по словам популярного блогера, заслуженного врача Украины Евгения Комаровского, постоянная тяга к сладостями не является признаком какой-то болезни. Он добавил, что сейчас многие врачи в мире пришли к общему выводу, что сладкое - один из самых опасных "наркотиков". "Зависимость от сахара - ситуация психологическая", - сказал он и посоветовал ограничивать количество потребленных сладостей.

По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), среднестатистический американец потребляет 17 чайных ложек добавленного сахара каждый день. Однако AHA рекомендует женщинам и мужчинам съедать не больше чем шесть-девять чайных ложек добавленного сахара в день соответственно.

Чрезмерное потребление сахара связано с рядом различных заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака и ожирение.

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