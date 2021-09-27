По данным Счетной палаты, по состоянию на 1 января 2021 года на учете в профильных медучреждениях состояли более миллиона граждан.

В течение 2018 – 1-го квартала 2021 года более 81 тыс. пациентов Национального института рака не получили в полном объеме предусмотренную государством бесплатную помощь в стационаре, в том числе послеоперационную.

Как сообщила пресс-служба Счетной палаты, об этом говорится в отчете о результатах аудита эффективности использования средств, выделенных из государственного бюджета для осуществления деятельности Национальным институтом рака и укрепления его материально-технической базы, проведенного территориальным управлением Счетной палаты по г. Киеву, Киевской и Черниговской областях (в м. Киев).

"Главная причина неэффективной работы института в течение указанного периода – нормативная неурегулированность вопроса участия научных учреждений медицинского направления в оказании пациентам медицинских услуг по программе государственных гарантий. На работу учреждения также негативно повлияло недостаточное финансирование Министерством здравоохранения научной деятельности института и неудовлетворительная организация медицинской деятельности в самом институте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина является лидером на Европейском континенте по уровню онкозаболеваемости.

"По состоянию на 1 января 2021 года на учете в профильных медучреждениях находились более миллиона граждан. Смертность от рака в Украине – на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Национальный институт рака - главное и единственное в системе Министерства здравоохранения Украины Государственное научно-исследовательское и лечебно-профилактическое учреждение, деятельность которого направлена на снижение уровня онкозаболеваемости населения. За охваченное аудитом время институт использовал на свою деятельность и укрепление материально-технической базы более 985 млн грн бюджетных средств, из которых более 921 млн – для оказания высокоспециализированной лечебно-диагностической и консультативной помощи более чем 150 тыс. пациентов. Но этого финансирования недостаточно",- говорится в сообщении.

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Аудиторы установили, что Министерство здравоохранения должным образом не сформировало и не реализовало государственную политику для снижения уровня онкологической заболеваемости населения. Также не актуализированы отраслевые стандарты по определению нормативов оборудования и показателей качества услуг по диагностике и лечению злокачественных новообразований, не завершена адаптация практики отечественной отрасли здравоохранения к международным клиническим протоколам по онкологии, не утверждены тарифы на платные услуги, которые предоставляются институтом и которые соответствовали бы реальным затратам на их предоставление. Кроме того, Минздрав вместе с Институтом не обеспечили эффективного использования средств на осуществление основной деятельности института и укрепление его материально-технической базы.

"На научную деятельность института из общего объема расходов направили лишь 3% (29,6 млн грн), на укрепление материально-технической базы – 3,5% (34 млн гривен). За средства, направленные на научную деятельность, происходило финансирование международного сотрудничества; завершены 13 научно-исследовательских работ и их результаты внедрили в 28 медучреждениях, в том числе в институте; получено 13 патентов и тому подобное", - говорится в сообщении.

Аудит выявил, что наблюдательный совет института, который должен был проводить независимую оценку результатов его научной деятельности в указанный период, не функционировал, а его новый состав утвержден Правительством только в июне 2021 года.

"Кроме того, институт не организовал систему внутреннего контроля в своем учреждении... Как следствие, в течение охваченного аудитом периода с нарушением действующего законодательства потрачены более 63 млн грн, причинен материальный ущерб на сумму свыше 30 млн грн, неэкономно – почти 3 млн грн, непродуктивно – почти 1 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Счетная палата предоставила Кабинету Министров Украины, Министерству здравоохранения Украины и Национальному институту рака соответствующие рекомендации.

"О выявленных в ходе аудита признаках уголовных правонарушений уведомлен офис Генерального прокурора. Кроме того, учитывая важность вопросов обеспечения конституционного права граждан Украины на охрану здоровья и медицинскую помощь, о результатах аудита проинформирован президент Украины", - говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал УНИАН, Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) пришла к выводу, что людям с онкологическими заболеваниями для прививки можно использовать любую из имеющихся в Украине вакцин против COVID-19.

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Автор: Богдан Слуцкий