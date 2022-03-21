Больных из Украины принимают страны Евросоюза, а онкобольных детей - еще и Соединенные Штаты Америки и Канада.

Уже более 300 онкобольных детей перенаправили для лечения за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В Украине предусмотрено несколько этапов эвакуации больных из зоны активных боевых действий в больницы, где происходит сортировка, а дальше уже принимается решение, где люди будут получать медицинскую помощь: либо в безопасном месте на территории Украины, или по согласию мы транспортируем их в другие страны...", - отметил министр.

В частности, больных из Украины принимают страны Евросоюза, а онкобольных детей - еще и Соединенные Штаты Америки и Канада.

По его словам, уже более 300 детей перенаправили для лечения онкологических болезней за границу.

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