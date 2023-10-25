В мире в год выполняется лишь 20-25 такого рода операций.

В Украине впервые пересадили комплекс сердце-легкие, уникальную операцию провели во Львове.

По информации Первого медицинского объединения Львова, органокомплекс получила 38-летняя Нина из Киевской области. Порок сердца она имеет от рождения. Со временем он повредил и легкие. На трансплантацию женщина ожидала 15 лет, 9 месяцев из которых – в Индии, и почти потеряла надежду.

"С каждым годом мне становится все труднее и труднее жить, я едва поднимаюсь на третий этаж. Я просто хочу попробовать, как это жить нормально, что такое полноценная жизнь. Это для меня шанс, за который я хватаюсь, чтобы просто... дышать", - сказала женщина перед операцией.

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Операцию по трансплантации, которая длилась 10 часов, провели команды Первого медобъединения Львова и Института сердца.

"Историческое событие не только для нашей больницы, но и для всей Украины. Мы объединили свои силы и выполнили операцию, которая считается одной из самых тяжелых в мире. Горжусь нашими врачами, которые, несмотря на войну, движутся к трансплантационной независимости в Украине. Человек получил шанс на жизнь, мы радуемся, но очень тихо, ведь хирургический этап – это лишь часть пути", - заявил генеральный директор Первого медобъединения Олег Самчук.

Руководитель отделения кардиохирургии и трансплантации сердца больницы Святого Пантелеймона Роман Домашич после проведения операции рассказал, что к такому виду трансплантации они готовились более трех лет.

"Сначала начали трансплантировать сердца, потом легкие. И вот наконец – органокомплекс сердце-легкие. Было чрезвычайно сложно дойти до этого этапа, но мы это сделали, это сделала украинская медицина! Теперь и у нас выполняется операция, которую делают мало где в мире", - подчеркнул он.

Сейчас пациентка в реанимации в стабильном состоянии. Впереди - трудный путь восстановления.

Донором органов стал 18-летний парень, который трагически погиб в ДТП. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми.

Отмечается, что кроме сердца-легких, также пересадили печень и две почки, одна из них досталась ребенку. Всего шанс на жизнь получили четыре человека.

Другие новости о трансплантации в Украине

В июле в Украине провели первую операцию с трансплантации сердца 6-летней девочке. Ребенку пересадили орган 4-летнего мальчика, которому диагностировали смерть мозга.

Также пятилетней Снежане из Киева успешно трансплантировали почку. Донором стала 9-месячная девочка, у которой констатировали смерть мозга. Ее родители согласились на забор органов.

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