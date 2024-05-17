Симптомы этого варианта не отличаются от стандартных.

В мире появился новый вариант коронавируса с оригинальным названием – FliRT, сообщает сайт Школы общественного здравоохранения Университета Джонса Хопкинса в США.

Как отмечают ученые, это название используется для описания целого семейства различных вариантов - включая KP.2, JN.1.7 и любых других варианты, начинающиеся с KP или JN, - которые независимо друг от друга приобрели один и тот же набор мутаций. Все они являются потомками варианта JN.1, который распространился в мире в течение последних нескольких месяцев.

Есть ли у людей, недавно переболевших COVID, какая-либо защита от заражения вариантами FLiRT?

Отмечается, что инфекция JN.1 должна обеспечивать довольно надежную защиту от всех вариантов FLiRT, поскольку разница между JN.1 и этими вариантами заключается всего в одном или двух аминокислотных изменениях. Заражение вариантом, более старым, чем JN.1, с меньшей вероятностью обеспечит такую же защиту.

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Насколько хорошо работают нынешние вакцины COVID-19 против вариантов FLiRT?

В сообщении отмечается, что исследования с некоторыми новыми вариантами еще не проводились, но, скорее всего, защитная реакция будет несколько ниже. Кроме того, прошло уже несколько месяцев с тех пор, как многие люди получили последнюю дозу вакцины, а иммунитет со временем ослабевает.

Стоит ли ожидать, что эти варианты вызовут всплеск заболеваемости этим летом?

Отмечается, что варианты FLiRT занимают одно из первых мест в списке вирусов, которые могут вызвать очередную волну инфекций. При этом ученые отмечают, что хотя по-прежнему количество случаев заболевания растет и падает в течение года, однако сейчас наблюдается гораздо меньшее количество случаев госпитализации и смертей, чем в первые пару лет пандемии.

Каковы симптомы и сроки передачи вариантов FLiRT?

Если говорить о симптомах, то, как отмечают исследователи, нет нового или необычного в этих вариантах.

Период заразности для этих вариантов FLiRT остается таким же, как и для предыдущих вариантов: после заражения может пройти пять или более дней, прежде чем у вас появятся симптомы, хотя они могут проявиться и раньше. Вы заразны за один-два дня до появления симптомов и несколько дней после их исчезновения. Как и в случае с предыдущими вариантами, у некоторых людей живой вирус может обнаруживаться в течение недели после появления симптомов, а у некоторых могут возникнуть повторные симптомы.

COVID-19 - новости

В сентябре 2023 года новый субвариант коронавируса JN. 1 обнаружили в США, после - в других странах мира, в частности Индии, Китае, Великобритании. По состоянию на 5 января 2024 года на JN. 1 пришлось примерно 62% всех циркулирующих вариантов SARS-CoV-2. В январе этот штамм появился и в Украине.

В начале мая компания AstraZeneca заявила, что инициировала изъятие своей вакцины против COVID-19 во всем мире. Официальной причиной таких действий в компании называют падение спроса. Однако ранее производитель лекарств признал в судебных документах, что вакцина вызывает редкие и опасные побочные эффекты для здоровья.

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