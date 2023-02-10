Там отметили, что пока риск заражения невысокий, однако так может быть не всегда.

Данные о птичьем гриппе, выявленном у норок, выдр и морских котиков "нужно тщательно отслеживать", и приготовиться к изменению уровня риска для людей в сторону повышения.

С таким заявлением выступили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Sky News. ВОЗ предупредила, что в настоящее время риск распространения птичьего гриппа среди людей небольшой, но это не означает, что он обязательно останется таким.

На прошлой неделе подтвердилось распространение птичьего гриппа среди млекопитающих в Великобритании - выдры и лисы дали положительный результат на вирус.

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал, что недавние сообщения об инфекциях у норок, выдр и морских котиков "необходимо тщательно отслеживать". Он добавил, что риск для людей пока остается низким.

"Но мы не можем предполагать, что так будет и дальше. Мы должны быть готовы к любым изменениям", - призвал директор ВОЗ.

ВОЗ также призвала страны усилить эпиднадзор. "ВОЗ также продолжает взаимодействовать с производителями, чтобы в случае необходимости обеспечить поставки вакцин и противовирусных препаратов для глобального использования", - сказал он.

Что такое птичий грипп

Грипп H5N1, широко известный как птичий грипп, возник у млекопитающих от медведей гризли до дельфинов и домашних кошек. Болезнь выявили в 1996 году.

Нынешняя вспышка началась в октябре 2021 года и охватила птицефабрики и диких птиц. Вирус очень заразен и вызывает быстрое заболевание и гибель птиц. С момента начала вспышки в мире было зарегистрировано пять случаев заражения людей вирусом H5N1, в том числе два с летальным исходом в Китае и Великобритании.

По данным ВОЗ, за последние 20 лет было зарегистрировано 868 случаев заболевания и 457 смертей.

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