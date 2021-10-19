В сети появилось видео с последствиями "бушующего" в России птичьего гриппа (H5N6).
Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.
Сообщается, что новую вспышку гриппа зафиксировали в Самарской области, а до этого вирус бушевал в Башкортостане, Оренбургской, Ростовской, Тюменской и Саратовской областях. Там уничтожили миллионы птиц.
На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ с начала года зарегистрировали два случая заражения человека птичьим гриппом.
Читайте такжеВ Японии обнаружили вспышку птичьего гриппа, уже уничтожено 2 миллиона курРосСМИ утверждают, что H5N6 мог быть возможной причиной недавнего массового мора птиц и во временно оккупированном украинском Крыму – берег залива Сиваш был усеян трупами уток.
Ранее сообщалось, что в апреле текущего года в Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3.
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