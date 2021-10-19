С начала года в РФ зарегистрировали два случая заражения человека вирусом H5N6.

В сети появилось видео с последствиями "бушующего" в России птичьего гриппа (H5N6).

Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Сообщается, что новую вспышку гриппа зафиксировали в Самарской области, а до этого вирус бушевал в Башкортостане, Оренбургской, Ростовской, Тюменской и Саратовской областях. Там уничтожили миллионы птиц.

На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ с начала года зарегистрировали два случая заражения человека птичьим гриппом.

Читайте такжеВ Японии обнаружили вспышку птичьего гриппа, уже уничтожено 2 миллиона курРосСМИ утверждают, что H5N6 мог быть возможной причиной недавнего массового мора птиц и во временно оккупированном украинском Крыму – берег залива Сиваш был усеян трупами уток.

Ранее сообщалось, что в апреле текущего года в Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц