Многие из заразившихся находятся в критическом состоянии, шестеро уже умерли.

В Китае растет заболеваемость новым штаммом птичьего гриппа, вызывающего высокую смертность.

Об этом сообщает Reuters.

В 2021 году зафиксировано 21 заражение людей подтипом птичьего гриппа H5N6. В прошлом году было зафиксировано всего пять случаев заболевания этим гриппом.

Многие из заразившихся находятся в критическом состоянии, шестеро уже умерли. Большинство из больных контактировали с домашней птицей. При этом случаев передачи вируса от человека к человеку зафиксировано не было.

"Увеличение числа случаев заболевания людей в Китае в этом году вызывает озабоченность. Это вирус, который вызывает высокую смертность", - заявил профессор сравнительной патологии в Медицинском центре Университета Эразмус в Роттердаме Тийс Куикен.

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В то же время в исследовании Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний говорится, что генетическое разнообразие и географическое распространение H5N6 несут серьезную угрозу для птицеводства и здоровья человека.

Китай является крупнейшим в мире производителем мяса птицы и основным производителем уток, которые служат резервуаром для вирусов гриппа.

Напомним, в конце мая Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) заявила, что в восточной провинции Китая Цзянсу был зафиксирован первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3 у 41-летнего мужчины.

H10N3 - это низкопатогенный штамм вируса у домашней птицы, и риск его распространения в больших масштабах очень низок, отмечают в комиссии. Его способность передаваться от птицы человеку также очень низкая.

Отмечается, что это первый в мире случай передачи штамма H10N3 к человеку, ранее подобного выявлено не было, а данное заражение сочли случайным.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди ранее заражались вирусами подтипа A (H5N1), A (H7N9) и A (H9N2) вируса птичьего гриппа и подтипа A (H1N1), A (H1N2) и (H3N2) вируса свиного гриппа.

Напомним, ранее китайские ученые Вэйфэн Ши и Джордж Гао заявили, что состав и история штамма вируса птичьего гриппа H5N8 могут стать причиной еще одной пандемии.

Автор: Денис Прядко