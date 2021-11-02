Гостей и работников "Диснейленда" задержали на несколько часов и провели тестирование на коронавирус, всего - 33863 людям.

В Шанхае из-за одного посетителя с коронавирусом закрыли парк развлечений "Диснейленд" и провели тестирование более 33 тысячам человек.

О том, что один из посетителей парка заболел COVID-19, администрацию известили власти соседнего городка, сообщается в сюжете ТСН.

После этого гостей парка развлечений и расположенных на его территории отелей, а также работников "Диснейленда", задержали на несколько часов и провели тестирование на коронавирус, всего - 33863 людям. Тесты у всех оказались отрицательными.

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Тем не менее власти рекомендовали людям пристально следить за здоровьем в течение двух следующих недель. Сам парк после двухдневного карантина может возобновить работу.

Закрытие Диснейленда подчеркнуло серьезность Китая в его стратегии нулевой толерантности для борьбы с пандемией, которая направлена на прерывание цепочки передачи вируса, отмечает Associated Press. За весь период пандемии в Китае было выявлено более 97 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей.

Как сообщал УНИАН, в Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса. В течение недели в 11 провинциях страны выявили более ста случаев заболевания COVID-19. Существует риск того, что вспышка распространится и дальше.

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Автор: Александр Топчий