Вариант H3N8 ранее обнаруживали в других странах мира у лошадей, собак, птиц и тюленей.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что в стране зарегистрировали первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8.

Заявление комиссии цитирует Reuters.

Этим вирусом заразился четырехлетний мальчик из центральной провинции Хэнань. Медики обнаружили это после того, как у ребенка 5 апреля поднялась температура и появились другие симптомы.

Ни один среди близких контактов мальчика не был заражен вирусом. Ребенок контактировал с курами и воронами, которых выращивали у него дома.

Вариант H3N8 ранее обнаруживали в других странах мира у лошадей, собак, птиц и тюленей. Но никогда не сообщалось о случаях заболевания людей H3N8.

Предварительные оценки специалистов свидетельствуют о том, что вариант еще не способен массово заражать людей, а риск масштабной эпидемии низкий.

Отметим, в Китае существует много разных штаммов птичьего гриппа, и некоторые спорадически заражают людей, как правило, работающих с домашней птицей. В прошлом году Китай сообщил о первом случае H10N3 у человека.

Страна имеет огромные популяции как выращенных, так и диких птиц многих видов. Это создает идеальную среду для смешивания и мутации птичьих вирусов.

Вас также могут заинтересовать новости: