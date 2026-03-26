Названы самые высокие нации в мире: на каком месте Украина

Средний рост украинских мужчин составляет 181 сантиметр.

Самым высоким человеком на планете, вероятно, является уроженец Турции Султан Кёсен. Его рост – почти 2,51 метра. Но, несмотря на это, Турция не входит в число стран с самыми высокими людьми в мире.

Об этом пишет издание Business Insider, ссылаясь на информацию из медицинской базы данных NCD Risk Factor Collaboration. Проект собирал данные о росте людей в 193 странах с 1985 по 2019 год.

NCD приводит средний рост 19-летних мужчин и женщин в каждой стране. На основе этих цифр издание составило список из 25 самых высоких наций мира. В список попала и Украина, где средний рост населения составляет 173,8 см.

Видео дня

Самые высокие нации мира

1. Нидерланды (177,1 см). Средний рост мужчин в стране составляет 183,8 см, а женщин – 170,4 см.

2. Черногория (176,65 см). Средний рост мужчин – 183,3 см, женщин – 170 см.

3. Эстония (175,75 см). Средний рост мужчин – 182,8 см, женщин – 168,7 см.

4. Дания (175,7 см). Средний рост мужчин составляет 181,9 см, женщин – 169,5 см.

5. Исландия (175,5 см). Рост мужчин в среднем составляет 182,1 см, а женщин – 168,9 см.

6. Латвия (175 см). Мужчины – 181,2 см, женщины – 168,8 см.

7. Босния и Герцеговина (175 см). Рост мужчин в среднем составляет 182,5 см, а женщин – 167,5 см.

8. Чехия (174,6 см). Средний рост мужчин – 181,2 см, женщин – 168 см.

9. Сербия (174,5 см). Рост мужчин в среднем достигает 180,7 см, женщин – 168,3 см.

10. Литва (174,15 см). Мужчины – 180,7 см, женщины – 167,6 см.

11. Словения (174,1 см). Мужчины – 181 см, женщины – 167,2 см.

12. Словакия (174,05 см). Мужчины – 181 см, женщины – 167,1 см.

13. Хорватия (173,8 см). Мужчины – 180,8 см, женщины – 166,8 см.

14. Украина (173,8 см). Мужчины – 181 см, женщины – 166,6 см.

15. Швеция (173,6 см). Мужчины – 180,5 см, женщины – 166,7 см.

16. Доминика (173,55 см). Мужчины – 180,2 см, женщины – 166,9 см.

17. Финляндия (173,55 см). Мужчины – 180,6 см, женщины – 166,5 см.

18. Норвегия (173,45 см). Мужчины – 180,5 см, женщины – 166,4 см.

19. Германия (173,25 см). Мужчины – 180,3 см, женщины – 166,2 см.

20. Польша (173,25 см). Мужчины – 180,7 см, женщины – 165,8 см.

21. Бермудские острова (172,9 см). Мужчины – 179,7 см, женщины – 166,1 см.

22. Острова Кука – (172,8 см). Мужчины – 178,3 см, женщины – 167,3 см.

23. Беларусь (172,8 см). Мужчины – 178,7 см, женщины – 166,9 см.

24. Австрия (172,7 см). Мужчины – 178,5 см, женщины – 166,9 см.

25. Греция (172,55 см). Мужчины – 179,3 см, женщины – 165,8 см.

Почему человек становится ниже с возрастом

Ранее ученые исследовали, почему рост человека уменьшается с возрастом. Утверждается, что этот процесс связан с тем, что кости "съедают" сами себя, хрящи истончаются, а мышцы истощаются.

Люди, участвовавшие в исследовании, начали терять рост около 30 лет.

