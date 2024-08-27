Потеря роста может быть ранним признаком более серьезного заболевания.

С возрастом люди неизменно становятся ниже ростом на несколько сантиметров. Это происходит из-за того, что кости "съедают" сами себя, хрящи истончаются, а мышцы истощаются.

Скорость, с которой происходят эти процессы, зависит от генов, физического состояния и уровня активности на протяжении всей жизни, пишет Livescience.

Исследование Национального института старения, в котором в течение 35 лет наблюдались 2084 мужчин и женщин, показало, что они начали терять рост около 30 лет, и что уменьшение роста ускорялось со временем.

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Исследование, в котором приняли участие люди в возрасте от 17 до 94 лет, показало, что мужчины в среднем потеряли 3 см, а женщины - 5 см в возрасте от 30 до 70 лет. К 80 годам мужчины потеряли 5 см, а женщины - 8 см. В основном это связано с тем, что кости начинают разрушаться по мере старения.

Кости начинают формироваться примерно на восьмой неделе беременности и растут, пока люди не достигнут 25 лет. Кости также становятся плотнее, когда им приходится поддерживать большую мышечную массу. По мере роста мышц они вырабатывают коллагеновые волокна, которые растягиваются и увеличивают местный кровоток, что, в свою очередь, стимулирует рост костей.

Рост костей останавливается примерно к 25-30 годам. А примерно к 40-50 годам люди начинают постепенно терять костную массу.

Кости "подобны матрице, в которой все соединены друг с другом", - сказала Мэриан Ханнан, эпидемиолог Гарвардской медицинской школы. Костная матрица состоит в основном из коллагенового белка и минералов гидроксиапатита. Когда люди теряют костную массу, "эти структуры ослабевают, и небольшие нагрузки могут вызывать микропереломы, разрушая эти маленькие, крошечные костные соединения".

Накопление небольших повреждений костей может вызвать остеопороз, который делает кости тонкими, ломкими и слабыми.

Остеопороз, в свою очередь, может вызывать более крупные переломы костей, которые часто встречаются в позвоночнике, бедрах и руках.

Мышцы также могут играть важную роль в возрастной потере роста. У пожилых людей мышцы могут атрофироваться, это состояние известно как саркопения. Она связана с более слабой структурой костей и более высокой вероятностью потери костной массы. Отсутствие мышечной поддержки вокруг туловища ухудшает способность человека стоять прямо.

В отличие от остеопороза, который можно лечить, от саркопении нет лечения.

Ученые отметили, что потеря роста может иметь серьезные последствия для здоровья. Хотя причина до сих пор неясна, многочисленные исследования показали связь между потерей роста и серьезными заболеваниями, такими как проблемы с дыханием и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Другие новости о здоровье костей

Крепкие кости - важнейшее условие защиты от таких заболеваний, как остеопороз. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, среди взрослых старше 50 лет 51,5 % женщин страдают от низкой костной массы по сравнению с 33,5 % мужчин.

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