Не все фруктовые косточки одинаково безопасны для здоровья.

Многие по привычке выбрасывают фруктовые семечки и косточки, не задумываясь, можно ли их есть на самом деле. Между тем одни из них могут принести пользу организму, а с другими и впрямь стоит быть осторожнее.

Ранее мы писали, нужно ли чистить фрукты и овощи от кожуры перед употреблением, а о том, какие косточки можно есть, а какие - нет, пишут эксперты из Falstaff.

Можно ли есть косточки арбуза, граната и винограда - ответ врачей

Не все семечки одинаковы по своему составу. Одни содержат клетчатку, витамины и другие полезные вещества, тогда как другие могут скрывать природные соединения, которые в определенных количествах, наоборот, вредят организму.

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Так, например, если вы когда-либо задумывались, можно ли есть косточки граната - не стоит беспокоиться: семена клубники, малины, граната, киви и маракуйи можно есть без опасений. Они обычно небольшие, мягкие, а также, согласно ряду исследований из портала PubMed, особенно богаты клетчаткой и антиоксидантами. Последние, в частности, помогают защищать клетки организма от повреждений.

А вот с тем, можно ли есть косточки винограда, ситуация еще интереснее. В них содержится много полифенолов – растительных соединений, которые, по данным исследований из Национальной библиотеки медицины США, поддерживают здоровье сердца, сосудов и иммунной системы.

Поэтому, в частности, экстракт виноградных косточек сегодня нередко используют в пищевой промышленности и включают в состав некоторых полезных пищевых добавок.

Также из того, какие косточки можно есть, стоит выделить и более привычные продукты - например, дыни и тыквы. Их семена богаты магнием, железом, цинком, полезными ненасыщенными жирами и витамином Е. Более того, тыквенные семечки в целом считаются хорошей закуской и, согласно исследованию из журнала Food Science & Nutrition, по ряду параметров даже обходят привычные семечки подсолнечника.

Можно ли есть косточки яблок и груш - почему это может быть опасно

Впрочем, не все фруктовые косточки одинаково безопасны. Некоторые из них содержат вещества, которые при определенных условиях могут превращаться в токсичные соединения.

Речь идет прежде всего о косточках абрикосов, персиков, вишни, слив и манго. В них содержится амигдалин, который в организме может превращаться в синильную кислоту. В больших количествах это вещество вызывает тошноту, судороги, затрудненное дыхание и другие опасные симптомы.

И хотя сам по себе вопрос о том, можно ли есть косточки абрикоса, например, может показаться странным (они все же довольно крупные), тем не менее эту информацию важно учитывать, делая фруктовые коктейли или дробя плоды в блендере - для того же варенья или других десертов.

Так, взрослым советуют не съедать больше нескольких абрикосовых косточек в день, а детям и домашним животным их лучше не давать вовсе.

Также в список, какие косточки нельзя есть из-за содержания амигдалина, входят яблоки и груши. Конечно, если случайно проглотить несколько целых семечек, поводов для беспокойства обычно нет – они проходят через пищеварительную систему практически непереваренными. Но если семечки измельчить, например при приготовлении смузи, это вещество высвобождается, поэтому регулярно употреблять такие напитки не рекомендуется.

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