Специалисты предупредили, что отказ от кофеина может вызвать головные боли и усталость, но это еще не все.

Кофеин быстро усваивается организмом, достигая максимального эффекта в течение двух часов, хотя для его выведения из организма уходит до 9 часов. Он также водо- и жирорастворим, поэтому проникает во все ткани организма.

Взрослым рекомендуется употреблять не более 400 мг кофеина в день (примерно четыре чашки). Превышение этой дозы может привести к мышечной дрожи, тошноте, головным болям, учащенному сердцебиению, пишет Rte. В частности диетологи Орла Уолш и Донча О'Каллаган подробно рассказали, как отказ от кофе повлияет на организм.

Специалисты предупредили, что отказ от кофеина может вызвать головные боли и усталость. Это связано с тем, что в организме развивается толерантность к кофеину. Кофеин связывается с рецептором в мозге, используемым аденозином. Связывание кофеина с этими рецепторами заставляет организм отсрочить наступление усталости. Но со временем клетки мозга производят больше аденозиновых рецепторов, чтобы обеспечить нормальное связывание аденозина.

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Итак, когда вы прекращаете употреблять кофеин, появляется избыток аденозиновых рецепторов, с которыми нужно связываться. Это позволяет усталости проявиться как обычно, и человек чувствует себя более уставшим, чем раньше. Головные боли случаются из-за отсутствия кофеина. В голове и шее кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов, уменьшая приток крови к мозгу. Когда вы прекращаете пить кофеин, примерно через 24 часа кровеносные сосуды возвращаются в нормальное состояние, вызывая увеличение притока крови к мозгу и вызывая головные боли. В среднем они могут длиться до 9 дней.

А поскольку кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами, отказ от кофеина может временно повысить восприятие и чувствительность к боли из-за большего количества рецепторов.

Специалисты отметили, что кофеин на самом деле влияет на сон только когда его пьют после обеда или вечером. Это связано с тем, что кофеин задерживает высвобождение мелатонина (гормона, вызывающего усталость) на 40 минут. Кофеин также сокращает общее время сна и сокращает период глубокого сна. Это может увеличить вашу усталость на следующий день, что приведет к циклическому использованию кофеина, чтобы разбудить себя, но в результате у вас впоследствии возникнут проблемы со сном.

Когда вы откажетесь от кофеина, ваш сон улучшится. Некоторые данные свидетельствуют о том, что улучшения заметны уже через 12 часов.

Кофеин также связан с повышенной тревогой и приступами паники – и не только у людей с предрасположенностью к проблемам психического здоровья. Сокращение или отказ от кофеина может улучшить настроение. Частично это может быть связано с тем, что это улучшает сон. Недостаток сна может усугубить тревогу и другие расстройства настроения.

Сокращение или отказ от кофеина также может вылечить изжогу и расстройство желудка. Кофеин вызывает секрецию кислоты в желудке и ослабляет пищеводный сфинктер, который контролирует рефлюкс содержимого желудка вверх по пищеводу, вызывая изжогу и расстройство желудка.

Кроме того, специалисты напомнили, что отказ от кофе может улучшить белизну зубов.

Другие новости о кофе

Эксперты советовали не потреблять этот напиток сразу после пробуждения. Аналитики подчеркнули, что в организме человека, который только проснулся, уровень гормона стресса - кортизола, максимальный, а кофе стимулирует его выработку. Они отметили, что кофе следует пить после того, как уровень кортизола слегка упадет.

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