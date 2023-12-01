Ученые отметили, что постоянное употребление кофеина может ограничивать способности к обучению или пластичность мозга.

Ежедневное употребление большого количества кофеина может затормозить способность мозга перестраиваться.

Ученые из американского исследовательского центра нейромодуляции проанализировали сигналы мозга, связанные с обучением и сохранением воспоминаний, у 20 человек, обнаружив удивительные детали, бросающие вызов утверждениям о том, что кофеин способствует пластичности, пишет Sciencealert.

Ученые отметили, что хотя их выводы требуют дальнейшего изучения, они все же предполагают, что постоянное употребление кофеина может ограничивать обучение или пластичность.

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Благодаря своей способности блокировать аденозин, сигнальное химическое вещество в мозге, которое помогает человеку чувствовать сонливость в нужное время, кофеин имеет репутацию вещества, повышающего концентрацию внимания.

Аденозин также влияет на процесс, называемый долговременной потенциацией (LTP), который заключается в том, как нейронные клетки мозга укрепляют связи между собой. Считается, что это имеет решающее значение для того, чтобы мозг воспринимал новую информацию и адаптировался с течением времени.

В общей сложности 16 человек, которые выпивали от одного до пяти напитков с кофеином в день, и четыре человека, которые почти не употребляли кофеин, были подвергнуты процессу стимуляции мозга, призванному имитировать готовность мозга к обучению.

Оказалось, что эта готовность была выше у тех, кто не пил кофе. По мнению исследователей, регулярная стимуляция кофеином может вызывать противодействующий эффект в мозге, что может объяснить более низкий уровень пластичности, но пока это только гипотеза.

Влияние кофе на здоровье

Взаимосвязь между кофеином и здоровьем уже довольно сложна. Исследователи установили, что он оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие: от потенциальной защиты от деменции до, возможно, увеличения риска диабета.

Однако все ученые сходятся на том, что кофеином лучше не злоупотреблять.

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