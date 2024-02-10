Кофе останавливает накопление двух токсичных белков в мозге, которые связаны с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Ряд исследований показал, что употребление кофе улучшает продолжительность жизни и работу мозга, а также борется с некоторыми из наиболее распространенных заболеваний.

Как пишет Inc, исследование, проведенное Университетом Джонса Хопкинса показало, что предоставление участникам исследования таблетки кофеина коррелировало с лучшими показателями в тестах на память. "Мы всегда знали, что кофеин улучшает когнитивные функции", - сказал ведущий автор.

Другое масштабное исследование почти 500 тыс. взрослых британцев показало, что те, кто выпивал по крайней мере две-три чашки кофе в день имели "примерно на 10–15% меньше шансов умереть".

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Канадское исследование показало, что фенилинданы, химическое вещество, образующееся в процессе обжарки кофе, останавливает накопление двух токсичных белков в мозге, которые связаны с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. "Потребление кофе действительно имеет некоторую корреляцию со снижением риска", - сказал один из авторов исследования.

Другое исследование изучило привычки почти 350 тыс. человек и обнаружило, что среди тех, кто пил много кофе на 30% меньше шансов умереть по любой причине, чем у тех, кто не пил напиток.

Кроме того, исследование, проведенное по заказу Американской кардиологической ассоциации, показало, что риск сердечной недостаточности или инсульта снижается на 8% с каждой дополнительной чашкой кофе в день.

Другие новости о кофе

Эксперты советовали не пить кофе сразу после пробуждения. Они отметили, что в организме человека, который только проснулся, уровень гормона стресса - кортизола, максимальный, а кофе стимулирует его выработку. По их мнению, напиток лучше выпить тогда, когда уровень кортизола снизится.

Ученые пришли к выводу, что потребление кофе натощак приводит к тому, что увеличивается выработка желудочной кислоты. Исследователи отметили, что у одних людей увеличение выработки кислоты не вызывает дискомфорта, а другие могут его ощутить.

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