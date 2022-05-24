Среди людей, которые не голодают и могут обратиться за медпомощью, количество смертей от обезьяньей оспы будет очень небольшое, отметил врач.

Оспа обезьян чаще всего не приводит к смерти, и чтобы ею заразиться, нужно длительное время тесно контактировать с инфицированным.

Обезьянья оспа - это не коронавирус, которым можно заразиться, посидев с заболевшим в одной комнате, сказал педиатр Евгений Комаровский в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос, может ли оспа спровоцировать настоящую пандемию.

"…Главное, что характерно именно для оспы обезьян, - для того, чтобы ею заразиться, нужен длительный тесный контакт. То есть, это не коронавирус, где вы посидели в одной комнате или проехались в одном вагоне в метро и заразились", - сказал медик.

Доктор Комаровский добавил, что оспа обезьян, мягко говоря, несмертельная болезнь.

"…По статистике, западный вариант инфекции - я сразу скажу, что у обезьяньей оспы есть два варианта - один в Западной Африке, а один - в Центральной Африке. Тот, который в Западной Африке, он значительно легче, и сейчас в Европе именно он. Вот этот западный вариант дает однопроцентную летальность для людей, голодающих, нищих, при отсутствии медицинской помощи, понимаете… Вот для сельского населения Конго он дает однопроцентную смертность…", - объяснил он.

Педиатр подчеркнул, что если речь идет о человеке, который не голодает и может обратиться за медицинской помощью, то "летальность будет очень невысокой, мягко говоря".

"… Кроме того, если ситуация будет приобретать какое-то катастрофическое развитие событий, то у нас есть уже готовая, …проверенная столетним опытом вакцина, их пять штук таких вакцин…", - заявил Комаровский.

Стоит отметить, что в марте 2020 года началась пандемия коронавируса COVID-19. Позже от вируса создали вакцину, была проведена вакцинация, и уровень заболеваемости пошел на спад.

Напомним, в конце мая директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сказал, что вирус обезьяньей оспы начал распространяться по Европе, и скоро количество случаев заболевания может увеличиться.

22 числа в украинском Министерстве здравоохранения сообщили, что в нашем государстве не зафиксированы случаи заболевания этим вирусом.

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