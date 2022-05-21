Особенно геи и бисексуалы должны быть более осмотрительны: основной способ распространения оспы - тесный физический контакт, в том числе половой.

В ближайшие несколько месяцев число случаев заболевания редким вирусом оспы обезьян может увеличиться. Вирус уже начал распространяться по Европе.

Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, пишет The Guardian.

Эксперты опасаются, что передача вируса может ускориться в связи с приближением летнего сезона, когда происходят массовые собрания.

"Поскольку мы вступаем в летний сезон в Европейском регионе с массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками, я обеспокоен тем, что передача может ускориться, поскольку выявляемые в настоящее время случаи заболевания относятся к тем, кто активен в половой жизни, а симптомы многим незнакомы", - отметил Клюге.

Представитель ВОЗ отмечает, что такое распространение вируса является нетипичным.

Ранее вспышка этого вируса наблюдалась в центральной и западной Африке. Но за последние недели случаи были выявлены в европейских странах, включая Португалию и Швецию, а также в США, Канаде и Австралии.

Так же Франция, Бельгия и Германия сообщили о своих первых случаях обезьяньей оспы, а Италия подтвердила, что в настоящее время у нее зарегистрировано три связанных случая заболевания.

Главный медицинский советник Агентства по безопасности здравоохранения Британии Сьюзан Хопкинс отметила, что этот рост продолжится в ближайшие дни и что будет выявлено больше случаев. Она особенно призвала геев и бисексуалов обращать внимание на симптомы, заявив, что "заметная доля" случаев заболевания в Британии и Европе приходится на эту группу.

Симптомы заболеваемости оспой обезьян включают лихорадку, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение и сыпь, похожую на ветрянку, на руках и лице.

Сообщается, что оспа обезьян обычно не распространяется легко, поскольку нужен тесный контакт с зараженным. Вирус проникает через поврежденную кожу, дыхательные пути, глаза, нос и рот, а также через биологические жидкости. Основной способ распространения - тесный физический контакт, в том числе половой.

В ВОЗ отметили, что гигиена рук и органов дыхания, а также средства индивидуальной защиты и изоляция зараженных имеют решающее значение для снижения передачи инфекции.

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