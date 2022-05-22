Министерство здравоохранения Украины заявляет, что в нашей стране не зафиксировано случаев заболевания обезьяньей оспой.
Как говорится в сообщении Минздрава в Telegram, министерство получило много вопросов относительно вируса обезьяньей оспы - оспообразного заболевания, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов.
"Не стоит паниковать. В Украине случаев заболевания такой разновидностью оспы не зафиксировано", - отмечается в сообщении.
Как отметили в Минздраве, инфицирование происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных лиц или животных.
Кроме того, возможным фактором инфицирования также является употребление в пищу мяса инфицированных животных, которое не было термически обработано должным образом.
Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге говорил, что вирус уже начал распространяться по Европе, и в ближайшие несколько месяцев число случаев заболевания может возрасти.
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