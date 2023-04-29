Дистанционная возможность получения такого рецепта доступна в случае лечения хронических заболеваний, длительного лечения и в случае рецидивирующих заболеваний.

Для получения электронного рецепта на лекарства дистанционно диагноз должен быть зафиксирован в электронной системе здравоохранения.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения (Минздрав). В Минздраве напомнили, что с начала апреля рецептурные лекарства в аптеке можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

"Е-рецепт не только позволяет забыть о неразборчивом почерке, избежать возможных ошибок в рецепте и неудобства в случае, если рецепт потеряется, но и упростить процесс назначения рецептурных лекарств. В отличие от бумажного, электронный рецепт упрощает процесс повторных назначений, ведь благодаря цифровизации это можно сделать дистанционно", - отмечается в сообщении.

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В Минздраве отмечают, что существуют препараты (например, антибиотики), которые, согласно протоколам лечения, могут назначаться исключительно на очном приеме и после проведения соответствующих обследований.

В сообщении сказано, что получить электронный рецепт на лекарства дистанционно возможно в случае лечения хронических заболеваний, длительного лечения или в случае рецидивных заболеваний.

В Минздраве отмечают, что для получения электронного рецепта прежде всего в системе обязательно должен быть зафиксирован диагноз и назначение лечащего врача.

"Обсудите с врачом возможность дистанционного выписывания е-рецепта и формат коммуникации, удобный для вас обоих. При случае проверьте, чтобы в вашей электронной медицинской карте был указан ваш актуальный номер телефона. Связаться с врачом в согласованное время и способом. Это может быть рабочий телефон врача, электронная почта или любой удобный мессенджер", - отмечают в Минздраве.

В Минздраве добавляют, что когда врач сформирует е-рецепт, то пациент получит СМС-сообщение с номером рецепта и кодом его погашения. Затем необходимо выбрать аптеку, которая отпускает лекарства по е-рецепту, где нужно фармацевту назвать номер и код погашения рецепта.

В Минздраве отмечают, что электронный рецепт позволяет всегда иметь назначение на нужные лекарства в телефоне.

Переход на е-рецепты

16 марта Министерство здравоохранения сообщило, что с апреля отпуск всех рецептурных лекарств будет осуществляться по электронному рецепту.

Электронный рецепт распространится на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Госреестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача. Выписать такой рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или же врач-ФЛП. Для этого учреждению не нужно иметь договор с Национальной службой здоровья Украины.

Е-рецепт можно будет получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в электронной системе здравоохранения.

Для покупки большинства лекарств первой необходимости не нужны рецепты.

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