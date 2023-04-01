Созданный ажиотаж в аптеках был преувеличением.

Волонтеры и в дальнейшем смогут закупать лекарства для военных, несмотря не недавно введенные ограничения. Как заявила глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталья Гусак в эфире телемарафона, похожий фейковый ажиотаж уже наблюдался ранее.

"Мы с таким мифом уже шли, когда вводился электронный рецепт на антибиотик. Когда также говорили, что волонтеры не будут иметь доступа. К счастью, доступ для волонтеров по-прежнему присутствует.

В рамках местных органов власти, местных администраций проработаны алгоритмы, когда волонтеры могут покупать лекарства так же напрямую у дистрибьюторов определенными партиями для того, чтобы отправлять на фронт", - заявила Гусак.

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Глава НЗСУ также отметила, что не нужно "забрасывать" военных лекарствами всех видов. Важно подходить к помощи, учитывая потребности.

"Но одновременно говорим о том, что парни и девушки, которые сейчас там воюют, им не нужно, чтобы мы их "залечивали". То есть тоже должны быть лекарственные средства по назначению", - добавила Гусак.

Новые правила закупки медикаментов: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 марта Минздрав Украины заявил, что с апреля отпуск всех рецептурных лекарств будет осуществляться по электронному рецепту. Впоследствии, 25 марта, заместитель министра здравоохранения Мария Карпевич добавила, что бумажный рецепт на лекарства также будет действовать.

В Верховную Раду внесли законопроект, который направлен на изменения в недавнем решении Минздрава. В нем предлагается "немедленно исправить эту сумасшедшую ситуацию с аптеками, рецептами и гражданами, на которых посреди войны это счастье рухнуло". Отметим, что 31 марта вблизи аптек во всех точках Украины были огромные очереди.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что практически ничего не изменилось. Изменения призваны только ввести новый сервис предоставления рецептов на лекарства. Это следующий шаг к облегчению и цифровизации жизни граждан Украины.

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