В Украине нет ограничений на предоставление бесплатных медицинских услуг, которые включены в программу медицинских гарантий.
Эта программа распространяется как на государственные так и на частные больницы, заключившие договор с Нацслужбой здоровья, сообщили в Министерстве здравоохранения (Минздрав).
"Например, если наблюдать беременность в частном центре, имеющем договор с НСЗУ по пакету "ведение беременности в амбулаторных условиях", то будет ли ограничиваться количество визитов к гинекологу?", - задали вопрос в Минздраве и ответили, что пациент имеет право обращаться к семейному врачу столько раз, сколько это необходимо по состоянию здоровья.
Никаких ограничений по количеству обследований или анализов также не установлено. Решение о необходимости проведения любого обследования принимает семейный врач, принимая во внимание состояние здоровья пациентов.
Больницы, заключившие договор с НСЗУ, предоставляют такие бесплатные услуги:
- помощь при травмировании;
- лечение недоношенных детей;
- медицинская помощь в стационаре;
- некоторые услуги в Национальном институте рака;
- хирургия одного дня;
- проведение плановых и неотложных хирургических операций;
- ряд медицинских услуг для пожилых людей.
Лечение в Украине
В Минздраве объяснили, нужен ли рецепт на покупку лекарств для нужд на фронте. "Доступ к лекарствам для защитников - приоритет самого высокого уровня. Они и в дальнейшем будут отпускаться без рецепта через соответствующих дистрибьюторов", - отметили в Минздраве.
Также там напомнили, что с начала апреля рецептурные лекарства в аптеке можно купить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.