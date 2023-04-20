В Минздраве дали важное разъяснение / фото УНИАН

В Украине нет ограничений на предоставление бесплатных медицинских услуг, которые включены в программу медицинских гарантий

Эта программа распространяется как на государственные так и на частные больницы, заключившие договор с Нацслужбой здоровья, сообщили в Министерстве здравоохранения (Минздрав).

"Например, если наблюдать беременность в частном центре, имеющем договор с НСЗУ по пакету "ведение беременности в амбулаторных условиях", то будет ли ограничиваться количество визитов к гинекологу?", - задали вопрос в Минздраве и ответили, что пациент имеет право обращаться к семейному врачу столько раз, сколько это необходимо по состоянию здоровья. 

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Никаких ограничений по количеству обследований или анализов также не установлено. Решение о необходимости проведения любого обследования принимает семейный врач, принимая во внимание состояние здоровья пациентов.

Больницы, заключившие договор с НСЗУ, предоставляют такие бесплатные услуги: 

  • помощь при травмировании;
  • лечение недоношенных детей;
  • медицинская помощь в стационаре;
  • некоторые услуги в Национальном институте рака;
  • хирургия одного дня;
  • проведение плановых и неотложных хирургических операций;
  • ряд медицинских услуг для пожилых людей.

Лечение в Украине

В Минздраве объяснили, нужен ли рецепт на покупку лекарств для нужд на фронте. "Доступ к лекарствам для защитников - приоритет самого высокого уровня. Они и в дальнейшем будут отпускаться без рецепта через соответствующих дистрибьюторов", - отметили в Минздраве.

Также там напомнили, что с начала апреля рецептурные лекарства в аптеке можно купить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. 

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