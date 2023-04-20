Там напомнили, где пациенты могут получить бесплатные медицинские услуги.

В Украине нет ограничений на предоставление бесплатных медицинских услуг, которые включены в программу медицинских гарантий.

Эта программа распространяется как на государственные так и на частные больницы, заключившие договор с Нацслужбой здоровья, сообщили в Министерстве здравоохранения (Минздрав).

"Например, если наблюдать беременность в частном центре, имеющем договор с НСЗУ по пакету "ведение беременности в амбулаторных условиях", то будет ли ограничиваться количество визитов к гинекологу?", - задали вопрос в Минздраве и ответили, что пациент имеет право обращаться к семейному врачу столько раз, сколько это необходимо по состоянию здоровья.

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Никаких ограничений по количеству обследований или анализов также не установлено. Решение о необходимости проведения любого обследования принимает семейный врач, принимая во внимание состояние здоровья пациентов.

Больницы, заключившие договор с НСЗУ, предоставляют такие бесплатные услуги:

помощь при травмировании;

лечение недоношенных детей;

медицинская помощь в стационаре;

некоторые услуги в Национальном институте рака;

хирургия одного дня;

проведение плановых и неотложных хирургических операций;

ряд медицинских услуг для пожилых людей.

Лечение в Украине

В Минздраве объяснили, нужен ли рецепт на покупку лекарств для нужд на фронте. "Доступ к лекарствам для защитников - приоритет самого высокого уровня. Они и в дальнейшем будут отпускаться без рецепта через соответствующих дистрибьюторов", - отметили в Минздраве.

Также там напомнили, что с начала апреля рецептурные лекарства в аптеке можно купить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

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