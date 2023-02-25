В НСЗУ подробно объяснили, что нужно сделать для этого.

Лекарства при болезни Паркинсона включены в программу "Доступные лекарства" это означает, что украинцы смогут получить их бесплатно или с частичной доплатой.

Всего в программе предусмотрено шесть препаратов при болезни Паркинсона. Международные непатентованные названия - Бипериден (Biperiden) и Леводопа + Карбидопа (Levodopa + Carbidopa), сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

В ведомстве объяснили, как получать эти лекарства бесплатно или с частичной доплатой. Сначала надо обратиться к неврологу, который составит индивидуальный план лечения и внесет его в электронную систему здравоохранения. Именно на основе этого плана невролог выпишет первый рецепт. А следующие рецепты смогут выписывать также врачи первичной медицинской помощи: семейный врач, терапевт или педиатр.

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"На время войны рецепт может быть электронный или бумажный. При отсутствии света или интернета врач выпишет бумажный рецепт на Форме рецептурного бланка №1. Бумажный рецепт врач должен засвидетельствовать рецепт своей подписью и печатью", - сообщили в НСЗУ.

С рецептом можно идти в любую аптеку, независимо от места регистрации. В ведомстве напомнили, что срок действия рецепта составляет 30 дней с даты выписки.

Главное условие бесплатного или частично оплачиваемого получения лекарств - наличие у аптеки договора с НСЗУ. Узнать такую аптеку можно по наклейке "Доступные лекарства".

"Покажите электронный или бумажный рецепт работнику аптеки, который предложит имеющиеся препараты с содержанием нужного действующего вещества. А также сообщит, какой препарат полностью бесплатный, а за который нужно доплатить. Стоимость лекарств аптеке возместит НСЗУ", - говорится в сообщении.

Что такое болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона - это медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, сопровождается, в частности, трехмачтовым параличом, мышечной ригидностью, снижением двигательной активности, неустойчивостью при ходьбе.

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