В Минздраве подробно объяснили ситуацию с введением е-рецептов.

В Украине с 1 апреля для приобретения рецептурных лекарственных препаратов прилагается цифровой инструмент – "е-рецепт".

Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения (Минздрав). Там отметили, что у украинцев осталось много вопросов по этому поводу, поэтому решили ответить на главные из них.

В Минздраве назвали мифом то, что отныне на все лекарства потребуется рецепт. На самом деле рецепт нужен только на рецептурные лекарства. "Минздрав не меняет перечень и условия отпуска рецептурных лекарств. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту", - пояснили в Минздраве.

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Также в ведомстве отметили, что это неправда, что рецептурные лекарства будут отпускаться исключительно по е-рецепту. В Минздраве подчеркнули, что лекарство можно приобрести как по бумажному, так и е-рецепту. "При этом е-рецепт имеет ряд преимуществ над бумажным бланком, а потому более удобен в том числе и при регулярном приеме лекарств", - сказали в ведомстве.

Кроме того, в Минздраве назвали мифом, что при отсутствии света будет невозможно получить рецепт на лекарства. "В отсутствие света врач выпишет вам бумажный рецепт. На переходном периоде в течение военного положения аптеки обязаны использовать как электронные, так и бумажные рецепты", - отметили в Минздраве.

Ведение е-рецептов в Украине

Весной 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал переход на е-рецепты.

А в ноябре 2022 года заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич заявила, что с апреля все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускаться в аптеках только по электронному рецепту. Тогда же она предупредила, что после запуска е-рецепта на антибиотики, также следующими этапами планируется запуск таких рецептов на наркотические средства и все рецептурные препараты.

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