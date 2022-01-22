Сообщается, что Ганц чувствует себя хорошо.

Министр обороны Израиль Бени Ганц заболел на коронавирус.

Как пишет Times of Israel, чиновник получил 4 дозы вакцины против COVID-19.

Сообщается, что Ганц чувствует себя хорошо. Он объясняет это тем, что получил 4 дозы вакцины от коронавируса.

"Я чувствую себя хорошо, потому что я привит. Будьте здоровы, соблюдайте правила и идите и сделайте прививку", – заявил Ганц.

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Сейчас министр будет работать из дома, где находится на самоизоляции. Уверяют, что он сможет продолжать работу, где есть все необходимое для этого.

Бустерная вакцинация в Израиле

Израиль одним из первых в мире разрешил использовать третью вакцину против COVID-19.

В конце декабря 2021 года в стране начали вводить бустерные дозы уязвимым группам населения, а позже начали предлагать их всем старше 60 лет. Власти надеются, что дополнительные бустеры остановят волну инфекции, вызванной штаммом Омикрон.

Кроме того, на днях правительство Израиля приняло решение отказаться от введения локдаунов для борьбы с эпидемией коронавируса. Отныне граждане Израиля будут усилено тестироваться на COVID-19.

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