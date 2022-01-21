Рекордные показатели фиксируют в разных странах мира - от США до Индии.

Коронавирусный рекорд: за сутки в мире обнаружили 3 551 856 COVID-случаев - больше всего за период пандемии.

По данным сайта Worldometers, в частности, в США – 692 320 случаев, во Франции - 425 183, в Индии – 344 859. Кроме того, в Италии - 188 797 больных, а в Бразилии – 168 060, Германии - более 140 тыс. заболевших за сутки.

Тем временем нижняя палата парламента Австрии проголосовала за закон об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса. Он вступит в силу от 4 февраля 2022-го. Кроме того, за месяц невакцинированных начнут штрафовать минимум на 600 евро. В то же время, чтобы стимулировать людей делать прививки, австрийские власти накануне ввели национальную лотерею. Каждый десятый билет принесет владельцу ваучер на 500 евро. На что их можно будет потратить, в правительстве пока не уточнили.

По состоянию на 20 января по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 29 место в мире и 15 - среди стран Европы. Также Украина на 18 месте среди стран мира по количеству новых летальных случаев от COVID-19 и на 8 - среди европейских стран.

Напомним, в Украине за последние сутки коронавирус обнаружили в 20 156 человек. Известно, что среди пациентов 2 464 ребенка и 429 медработника. Также зафиксировано 150 летальных исходов, 4486 пациентов выздоровели. В больницы госпитализировали 2 226 человек.

Отметим, что в последние дни в Украине растет заболеваемость на коронавирус, суточный показатель превысил 20 тысяч впервые с ноября 2021 года. Значительно возросло количество новых выявлений и среди детей.

Как сообщалось, в ВОЗ не рекомендуют странам закрывать границы из-за штамма коронавируса "Омикрон", который сейчас ширится миром. В организации говорят, что это не предотвращает распространение COVID-19, зато вредит экономике государств. Советуют также не требовать подтверждение прививки от коронавируса как главного условия для въезда, ведь вакцины неравномерно распределяются в мире.

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