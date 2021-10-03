Теперь 2 млн вакцинированных могут потерять свои сертификаты о прививках, если не получат третьей дозы.

В Израиле объявили об обязательности бустерной дозы вакцины от COVID-19.

Как сообщает Daily Mail, израильское правительство запретило не получившим бустерной дозы вакцины находиться в закрытых помещениях, в том числе в магазинах и барах.

Это означает, что почти два миллиона израильтян потеряют выданные им паспорта вакцинации в течение ближайших дней.

Читайте такжеГлава Генассамблеи ООН хочет достичь вакцинации от коронавируса всего мира к 2023 году

Посещать магазины, рестораны, культурные мероприятия и спортзалы смогут лишь те, кто получил три дозы COVID-вакцины.

Десятки израильтян устроили демонстрации по всей стране в знак протеста против новой системы "зеленых пропусков".

Противники системы назвали этот шаг формой принудительной вакцинации.

В последние месяцы в Израиле возросло количество новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 3 октября, более 70 процентов из 588 серьезных случаев в израильских больницах касались невакцинированных лиц, сообщает министерство здравоохранения страны.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Тамара Отовская