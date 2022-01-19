Экспресс-тесты должны начать распространять уже на следующей неделе.

Израильские власти собираются бесплатно раздать 25-30 миллионов наборов для экспресс-тестирования на коронавирус в домашних условиях по всей стране.

Согласно официальному заявлению, тесты должны начать распространять уже на следующей неделе, пишет The Times of Israel. Процесс будет разделен на несколько этапов.

Во время первого этапа каждый учащийся получит набор из шести тестов с возможностью повторной доставки.

Пенсионные учреждения получат 2,5 миллиона, 450 тысяч будут переданы нуждающимся семьям, а 350 тысяч - студентам колледжей и университетов.

Тесты также будут предоставлены основным отраслям, критерии которых определят министерства обороны и финансов.

Читайте такжеУкраина не избежит новой вспышки коронавирусной болезни - МинздравРанее на этой неделе правительство объявило, что обязательный период карантина для израильтян, инфицированных COVID-19, будет сокращен с недели до пяти дней.

Привитым людям, которые инфицированы, но не имеют симптомов, потребуется два отрицательных теста на антиген - на четвертый и пятый день - чтобы выйти из карантина. Невакцинированные, болеющие бессимптомно, должны будут пройти тест на пятый день в специальном учреждении.

Те, у кого все еще проявляются симптомы, должны оставаться в изоляции в течение 10 дней.

Как сообщал УНИАН, в Израиле заговорили о вакцинации от COVID-19 детей младше пяти лет. Компания-производитель вакцины еще проводит клинические испытания.

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