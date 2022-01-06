"Импорт" вируса из-за границы в настоящий момент отвечает менее чем за 5% заражений.

Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля профессор Нахман Аш заявил 6 января на брифинге, что минздрав рекомендовал правительству полностью отменить список "красных" стран, в которые запрещено выезжать израильтянам.

Об этом сообщает NEWSru.

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Таким образом, ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, Танзания, Мексика, Швейцария и Турция, ранее считавшиеся "красными", в ночь на 7 января после утверждения рекомендаций минздрава правительством перейдут в категорию "оранжевых" стран.

Данное решение связано с ростом заболеваемости COVID-19 в Израиле и с тем, что "импорт" вируса из-за границы в настоящий момент отвечает менее чем за 5% заражений.

В то же время министерство здравоохранения подчеркивает, что не рекомендует израильтянам выезжать за границу.

Согласно новым правилам, привитые или переболевшие израильтяне после возвращения из-за границы должны будут находиться на карантине только первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного по прилету в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Израиль и вакцинация:

В ноябре 2021 года в стране началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет.

По состоянию на 3 января 2022 года, первую дозу вакцины против коронавируса получили почти 6 млн 576,5 тыс. человек (70% населения страны), вторую дозу – почти 5 млн 929,6 тыс. (64% населения страны). Более 4 млн 262,8 тыс. человек привиты третьей дозой (46% населения страны).

2 января было объявлено о начале четвертого этапа вакцинации против коронавируса всех граждан старше 60 лет, если после третьей прививки прошло более полугода. Ранее четвертую дозу вакцины начали получать медработники.

3 января 2022 года в Израиле против COVID-19 начали прививать четвертой дозой вакцины.