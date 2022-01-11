Работники этих учреждений, которые не получат по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

31 января вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины от 30 ноября 2021 года, расширяющий перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно приказу, к списку тех, кто подлежит обязательной вакцинации от COVID-19 на период действия карантина, установленному Кабинетом министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, добавляются работники:

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники этих учреждений, которые не получат по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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Это требование не касается людей, которые имеют абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.

"В последние недели 2021 года и первые 2022-го фиксируют рост количества случаев инфицирования штаммом "Омикрон" в большинстве европейских стран. Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно "Омикроном", риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с инфицированными штаммом "Дельта". При заражении "Омикроном" риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% – для тех, кто получил три дозы. Однако количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, возрастает, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщал УНИАН, с 8 ноября 2021 года в Украине вакцинация стала обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти.

Работники, которые по состоянию на 8 ноября не имели хотя бы одной прививки от COVID-19, должны были быть отстранены от работы без сохранения зарплат до получения прививки.

9 декабря перечень дополнили работниками предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работниками учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений; работниками предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпошта", "Укрзализныця" и другие).

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