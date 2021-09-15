Непривитых медработников во Франции осталось около 300 тыс.

Во Франции вступает в силу обязательная вакцинация от коронавируса для медиков.

Непривитых медработников в стране осталось около 300 тыс. В случае отказа от прививки им грозят отстранением от работы без выплаты зарплат. Накануне несколько сотен медиков пришли протестовать под французский Минздрав. Говорят, что не понимают как еще вчера их называли героями, а сегодня выбрасывают с работы, передает ТСН.

Обязательная вакцинация от коронавируса

Тем временем в Британии медработникам, людям старше 50-ти лет и другим группам риска официально рекомендовали сделать третью дозу прививки, поскольку это поможет выработать лучший иммунитет перед зимним сезоном. Единственное предостережение - подождать хотя бы полгода после второй дозы. Третью, так называемую бустерную дозу уже месяц колят в Израиле и планируют в многих других странах. Между тем Всемирная организация здравоохранения попросила страны отказаться от третьих доз до конца этого года.

Читайте такжеВОЗ обвинила богатые страны в "продлении" пандемии COVID

В США федеральных служащих обязали вакцинироваться от коронавируса до 22 ноября. В указаниях для федеральных учреждений, которые были опубликованы на федеральном сайте, администрация заявила, что все ведомства должны действовать оперативно, чтобы их сотрудники были полностью вакцинированы как можно скорее и не позднее 22 ноября.

Автор: Ирина Погорелая