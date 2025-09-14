Висцеральный жир не виден, но он представляет больший риск для здоровья, включая более высокую вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.
"Висцеральный жир - это жир, который накапливается глубоко в брюшной полости, окружая такие органы, как печень, желудок и кишечник", - объяснила диетолог Лорен Манакер, пишет Eatingwell.
Однако его можно убрать с помощью диеты и физических упражнений. Однако проблема в том, что это будет небыстро. Тем не менее, есть напитки, которые могут способствовать похудению, например, чай. Ряд диетологов сошлись во мнении и назвали один и тот же чай, который поможет избавиться от этого жира.
Их ответ был единогласным: зеленый чай.
Польза зеленого чая
Некоторые исследования показывают, что употребление зеленого чая может способствовать контролю висцерального жира. Зеленый чай содержит катехины, которые могут улучшить чувствительность к инсулину и снизить уровень "плохого" холестерина и артериальное давление. Таким образом повышается способность организма мобилизовать и сжигать висцеральный жир.
Регулярное употребление зеленого чая является более здоровой альтернативой сладким или энергетическим напиткам.
Некоторые данные свидетельствуют, что компоненты зеленого чая, особенно катехины и кофеин, могут способствовать уменьшению жировых отложений в области живота, где висцеральный жир сконцентрирован больше всего, объяснила диетолог Али Макгоуэн.
"Зеленый чай содержит катехины, которые могут способствовать улучшению использования энергии организмом", - добавила специалист.
Считается, что эти соединения могут влиять на жировой обмен, способствуя снижению веса. Некоторые исследования показали, что люди, регулярно употребляющие зеленый чай в сочетании с другими здоровыми привычками, демонстрируют более высокую общую потерю жира по сравнению с теми, кто его не пьет.
Специалисты отметили, что висцеральный жир может способствовать развитию воспаления в организме, что играет роль в развитии хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания. Катехины зеленого чая могут помочь противодействовать этому процессу, повышая уровень антиоксидантов в организме, объяснила Макгоуэн.
Помимо этого в висцеральной жировой ткани инсулинорезистентность нарушает нормальное усвоение глюкозы и способствует развитию хронического вялотекущего воспаления.
Но употребление зеленого чая может нейтрализовать этот эффект. Поддерживая регуляцию сахара в крови и уменьшая воспаление, зеленый чай может улучшить метаболическое здоровье, включая контроль висцерального жира.
Другие новост о том, как избавиться от висцерального жира
