Ни один продукт или напиток не способен волшебным образом уменьшить жир на животе, но один чай может помочь больше других.

Висцеральный жир не виден, но он представляет больший риск для здоровья, включая более высокую вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

"Висцеральный жир - это жир, который накапливается глубоко в брюшной полости, окружая такие органы, как печень, желудок и кишечник", - объяснила диетолог Лорен Манакер, пишет Eatingwell.

Однако его можно убрать с помощью диеты и физических упражнений. Однако проблема в том, что это будет небыстро. Тем не менее, есть напитки, которые могут способствовать похудению, например, чай. Ряд диетологов сошлись во мнении и назвали один и тот же чай, который поможет избавиться от этого жира.

Видео дня

Их ответ был единогласным: зеленый чай.

Польза зеленого чая

Некоторые исследования показывают, что употребление зеленого чая может способствовать контролю висцерального жира. Зеленый чай содержит катехины, которые могут улучшить чувствительность к инсулину и снизить уровень "плохого" холестерина и артериальное давление. Таким образом повышается способность организма мобилизовать и сжигать висцеральный жир.

Регулярное употребление зеленого чая является более здоровой альтернативой сладким или энергетическим напиткам.

Некоторые данные свидетельствуют, что компоненты зеленого чая, особенно катехины и кофеин, могут способствовать уменьшению жировых отложений в области живота, где висцеральный жир сконцентрирован больше всего, объяснила диетолог Али Макгоуэн.

"Зеленый чай содержит катехины, которые могут способствовать улучшению использования энергии организмом", - добавила специалист.

Считается, что эти соединения могут влиять на жировой обмен, способствуя снижению веса. Некоторые исследования показали, что люди, регулярно употребляющие зеленый чай в сочетании с другими здоровыми привычками, демонстрируют более высокую общую потерю жира по сравнению с теми, кто его не пьет.

Специалисты отметили, что висцеральный жир может способствовать развитию воспаления в организме, что играет роль в развитии хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания. Катехины зеленого чая могут помочь противодействовать этому процессу, повышая уровень антиоксидантов в организме, объяснила Макгоуэн.

Помимо этого в висцеральной жировой ткани инсулинорезистентность нарушает нормальное усвоение глюкозы и способствует развитию хронического вялотекущего воспаления.

Но употребление зеленого чая может нейтрализовать этот эффект. Поддерживая регуляцию сахара в крови и уменьшая воспаление, зеленый чай может улучшить метаболическое здоровье, включая контроль висцерального жира.

Другие новост о том, как избавиться от висцерального жира

Ранее иетологи назвали овощ №1, который поможет избавиться от живота. Диетологи советуют тем, кто хочет тонкую талию и плоский живот, побольше есть этот овощ.

Вас также могут заинтересовать новости: