В больнице нашли посторонний предмет в бронхе ребенка.

Врачи Охматдета рассказали, как смогли спасти девочку, которая постоянно кашляла и задыхалась.

"6-летняя Яна еще в марте начала жаловаться на тяжелое дыхание и сильный кашель. Тогда ее родители обратились в больницу, где ей поставили диагноз – обструктивный бронхит. Однако несмотря на усердное лечение, состояние ребенка не улучшалось", - рассказали детали врачи.

При обследовании в Охматдете врачи обнаружили инородное тело в дыхательных путях Яны. Как оказалось - это была пластиковая ложечка 4 см длиной. "Нетипичным было размещение ложечки в левом бронхе. Ведь почти всегда посторонние предметы попадают в правую сторону. Также удивило то, что девочке 6 лет. Обычно подобные случаи происходят с детками в возрасте до 3 лет", – рассказал Сергей Руденко, заведующий педиатрическим отделением Охматдета.

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"После успешного удаления ложечки специалистами больницы, состояние Яны улучшилось и все обошлось без серьезных осложнений", - подчеркнули в больнице.

В медучреждении предупредили, что проблема попадания инородных тел в организмы детей является очень распространенной. Часто различные предметы встречаются в гортани, трахее или бронхах. Обычно это сопровождается сильным кашлем, появлением одышки, посинением губ, иногда остановкой дыхания и потерей сознания. А инородными телами дыхательных путей могут быть самые разные предметы, даже маленький кусочек ореха и чешуйка семян.

"Родители, будьте бдительными и берегите своих деток. В случае плохого самочувствия ребенка, обязательно и вовремя обращайтесь за медицинской помощью", - призвали врачи.

Лечение детей в Охматдете

В больнице все время лечат детей с самыми сложными болезнями. Так, 1 августа в больнице рассказали, что пациентов с инородными телами в толстой кишке привозят в Охматдет постоянно, но об этой проблеме мало говорят, поскольку многие считают ее табуированной.

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