Металлический обломок мины в диаметре был больше сантиметра.

В Хмельницком врачи удалили осколок мины из сердца военного. Защитник из Тернополя получил минно-взрывные ранения во время боевых действий в Днепропетровской области.

Операцию на сердце провели медики Хмельницкого областного сердечно-сосудистого центра, говорится в сообщении на странице учреждения в соцсети. "Защитник Украины, тернополянин 1985 года рождения во время боевых действий на Днепропетровщине получил минно-взрывные ранения. Среди прочего был обнаружен металлический обломок диаметром более 1 см, в области сердца", – раскрыли детали в медучреждении.

Военные медики и хирурги помогли пострадавшему, но подчеркнули необходимость удалить посторонний предмет в специализированной больнице. Так военного отвезли в отделение кардиохирургии Хмельницкого областного сердечно-сосудистого центра.

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По результатам обследования, эхокардиоскопии и компьютерной томографии, врачи установили локализацию осколка – в толще миокарда правого желудочка.

Как работают врачи в условиях войны

С начала войны врачам приходится делать военным сверхсложные операции. Так, например, в Днепре медики спасают наших военных от ампутаций. Они собирают героев почти "по частям". Иногда медикам приходится проводить операции по 10 часов.

Кроме этого, врачи спасают бойцов от поражений запрещенными боеприпасами. Рашисты используют белый фосфор.Травмы от таких боеприпасов встречаются редко, однако присутствуют.

А 15 февраля стало известно, что в Одессе врачи провели успешную операцию по удалению обломка гранаты из грудной клетки военного.

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