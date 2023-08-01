Медики рассказали, что к ним постоянно привозят пациентов с инородными телами в толстой кишке и в основном это подростки.

Пациентов с инородными телами в толстой кишке привозят в Охматдет постоянно, но об этой проблеме мало кто говорит и считает ее табуированной.

Об этом речь идет в сообщении Охматдета. Там отметили, что неосведомленность и замалчивание проблемы приводит к тяжелым последствиям.

Медики рассказали, что к ним постоянно привозят пациентов с инородными телами в толстой кишке и в основном это подростки. "Так, хирурги и эндоскописты доставали из пациентов бутылку из-под духов, освежитель воздуха, морковь, вибратор, дезодорант, анальную пробку, колпачки и вейп. Процедура извлечения обычно проходит под общей анестезией", - рассказали врачи.

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Они отметили, что один из последних таких случаев произошел с 16-летним парнем, в животе которого врачи обнаружили вибратор. В течение трех часов вибратор продолжал работать внутри пациента, вызывая дискомфорт, боль в животе и кровотечение.

"Подобные случаи очень опасны для здоровья пациентов. Посторонние предметы могут привести к воспалению кишечника, перфорации, сильному кровотечению и перитониту", - рассказали о последствиях в Охматдете.

В таких случаях следует:

немедленно обратиться за медицинской помощью в больницу;

не пытаться помочь себе самостоятельно.

В Охматдете подчеркнули, что чем быстрее специалисты изымут посторонний предмет, тем больше шансов избежать тяжелых последствий.

В Охматдете объяснили, что иногда причиной таких случаев может быть отсутствие сексуального воспитания или психологические проблемы: недостаток внимания, конфликты в семье, строгость воспитания, тревожность. "Родителям важно быть внимательными к своим детям, больше общаться, обращать внимание на эмоциональное состояние, строить доверительные отношения и вовремя обращаться за психологической помощью к специалистам", - посоветовали в Охматдете.

Также врачи обратили внимание на то, что встречаются случаи, когда родители пытаются лечить запоры младенцам, делая свечи из свеклы и мыла. "Потом эти посторонние предметы достают наши специалисты. Просим избегать подобных методов нетрадиционного лечения, угрожающих здоровью ребенка", - призвали специалисты.

Лечение детей в Охматдете

Специалисты больницы ставят на ноги даже самых сложных маленьких пациентов. Так, 13 июля врачи рассказали о 8-летней Алине, которая от рождения имела слабое здоровье и часто болела бронхитами. Однако причину недугов врачи долго не могли установить. В Охматдете определили причину плохого самочувствия девочки и вылечили ее.

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