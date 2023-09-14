Исследователи пришли к выводу, что метод сработал, и животные выработали антитела против болезни без сильных побочных эффектов.

Вакцину против COVID-19 в ближайшее время можно будет вводить перорально после успешного исследования на обезьянах.

Согласно результатам исследования, вакцину под язык не только легче вводить, она может оказаться эффективнее в борьбе с коронавирусом, чем инъекция, пишет Sky news. Это потому, что лучший способ нейтрализовать вирусы - до того, как они проникнут в клетки человека, пока они находятся только на внешней поверхности клеток легких, носа и рта.

В исследовании, проведенном в Японии, изучалась новая вакцина против COVID-19, предназначенная для увеличения выработки антител под языком у обезьян. Исследователи пришли к выводу, что метод сработал, и животные выработали необходимые антитела против болезни без сильных побочных эффектов.

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Команда ученых, проводившая тестирование вакцины на обезьянах, говорит, что дальнейшие исследования безопасности и эффективности пероральной вакцинации все еще продолжаются, но это событие может стать положительной новостью для пациентов, которые не любят иглы.

Вакцина от коронавируса

После появления коронавируса, ведущие фармкомпании бросилиссь в ускоренном режиме разрабатывать вакцины. Через некоторое время во многих странах была введена процедура обязательной вакцинации от коронавируса. После этого ввели еще бустерные дозы.

А в мае ВОЗ отменила статус пандемии коронавируса.

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