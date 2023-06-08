Постоянные циклы заражения вызовут появление таких штаммов, которые могут стать новым вызовом для человечества. К концу текущего июня каждую неделю коронавирусом могут болеть до 65 миллионов человек.

В Китае масштабные волны заражения коронавирусом (COVID-19) прогнозируют на каждые шесть месяцев. Постоянные циклы заражения могут спровоцировать появление новых вариантов, более опасных для человечества.

Об этом заявил эпидемиолог из Института показателей и оценки здоровья при университете Вашингтона в Сиэтле Али Макдад, комментируя последние всплески коронавируса в КНР. Его цитирует журнал Nature Communications.

По его словам, к такой ситуации частично приведет ослабление ограничений по коронавирусу (правительство Китая официально отменило все меры по контролю COVID-19 в декабре 2022 года).

Видео дня

"К сожалению, новая реальность с этим вирусом [заключается в том, что] у нас будут повторные инфекции... Существуют опасения, что этот вирус создаст новый вариант, который сможет конкурировать с нынешними и станет более серьезным", - говорит он.

Эпидемиолог указал, что нынешний всплеск COVID-19 объясняется циркуляцией в обществе высокоинфекционного субварианта штамма Omicron под названием XBB.1.5. Он был впервые обнаружен в Индии в августе прошлого года.

По словам китайского специалиста по респираторным вирусам Наншана Чжуна, к концу текущего июня каждую неделю коронавирусом могут болеть до 65 миллионов человек.

Фактически, это только первая крупная волна повторного заражения с момента прошлой вспышки в декабре. В дальнейшем ситуация может быть хуже, ведь, несмотря на 90%-й уровень вакцинации среди населения, иммунитет людей ослабевает. К примеру, в декабре коронавирусом заболели по меньшей мере 85% населения, говорит Чжун.

К тому же штамм XBB опасен тем, что способен игнорировать защиту от предыдущих вакцин и антитела, которые приобрел человек от прошлого опыта заражения коронавирусом.

Как отметил Мокдад, несмотря на то, что прошлые вспышки этого штамма не вызвали большой статистики жертв и госпитализаций, давление на систему здравоохранения будет колоссальным.

По его мнению, эхо вспышек штамма XBB будет ощущаться и среди других уголков мира. В частности, в Сингапуре и США.

"Это то, что мы можем наблюдать повсюду, но поскольку в Китае проживает гораздо больше людей, там это более очевидно", - говорит Мокдад.

Согласно заключению иммунолога из Пекинского университета Юньлун Цао, антитела, созданные против доминирующих вариантов Omicron в декабре (против BA.5 и BF.7), способны защитить от штаммов, подобных xBB, всего на четыре месяца.

Эпидемиолог из Бостонского университета в Массачусетсе Кайоко Шиода утверждает, что штамм XBB быстрее доминирует среди общества, в отличие от своих предшественников: "Как только он попадает в популяцию, XBB распространяется и становится преобладающим вариантом гораздо быстрее, чем другие варианты", - говорит она.

По словам Чжуна, ученые Китая уже работают над созданием более совершенных вакцин для защиты от XBB. Несмотря на прогнозируемую "легкость" вируса, он все еще крайне опасен для категорий населения, имеющих проблемы со здоровьем, а также для людей в возрасте.

"Рецидивирующие инфекции, даже с легким вирусом, таким как XBB, все же могут привести к проблемам со здоровьем, таким как длительный COVID. Уязвимые люди, пожилые люди, все еще рискуют серьезно заболеть", - добавляет Цао.

ВОЗ отменила пандемию коронавируса, но опасность есть

Напомним, что 5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила, что коронавирус больше не является пандемией для человечества. Этот этап мир преодолел, несмотря на то, что случаи заражения все еще фиксируются.

В частности, ученые сообщили о циркуляции нового штамма XBB.1.16 и констатировали, что он очень заразен, хотя по большей части переносится легко. Одним из главных симптомов заражения этим штаммом назвали конъюнктивит.

Вас также могут заинтересовать новости: