При этом симптоме страдают конечности человека.

Ученые обнаружили, что у некоторых людей могут наблюдаться очень длительные и стойкие симптомы COVID-19.

Это явление специалисты назвали синдромом длительного коронавируса, или пост-COVID-19, пишет Independent. Примечательно, что до сих пор наиболее известными и часто выявляемыми симптомами были сильная усталость, потеря обоняния, мышечные боли и одышка. Также ученые установили, что переболевшие коронавирусом испытывают проблемы с памятью, боль в груди, бессонницу, учащенное сердцебиение, головокружение, боль в суставах, шум в ушах, депрессию и тревогу.

Теперь новое исследование выявило неизвестный ранее симптом длительного COVID-19. Ученые выявили его после того, как к ним попал 33-летний мужчина.

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У пациента в течение шести месяцев наблюдалось то, что авторы исследования описывают как "быстрое пурпурное обесцвечивание" на ногах. Когда пациент стоял, он чувствовал, что его ноги становились все тяжелее, они начали "покалывать, зудеть и стали темными" на цвет. Он добавил, что иногда на его ногах появлялась даже сыпь, но все эти странные симптомы исчезали, когда мужчина ложился.

Расстройство известно как акроцианоз или стойкое и сильное синее или цианотическое обесцвечивание. Обычно этому расстройству подвержены конецности.

"Это поразительный случай акроцианоза у пациента, который не страдал им до того, как заразился коронавирусом", - прокомментировал соавтор исследования доктор Манодж Сиван из университета Лидса.

"Люди, испытывающие подобное, могут не знать, что это может быть симптомом длительного COVID-19 и беспокоиться по поводу того, что они видят. Точно так же врачи могут не знать о связи между акроцианозом и длительным течением коронавируса", - обхяснил он.

Специалист отметил, что нужно обеспечить большую осведомленность о дизавтономии (нарушение работы нервной системы) при длительном COVID-19, чтобы у врачей были инструменты, необходимые для лечения таких пациентов.

Коронавирус: новости

Коронавирус настиг человечество в начале 2020 года и закрыл почти все страны на карантин. Смягчение и дальнейшая отмена всех антикоронавирусных мер последовали совсем недавно. А 5 мая этого года ВОЗ официально заявила, что коронавирус больше не является пандемией для человечества. Этот этап мир преодолел, несмотря на то, что случаи заражения все еще фиксируются.

При этом, в начале лета специалисты заявили, что в Китае - родине коронавируса - масштабные волны заражения этой болезнью будут происходить каждые шесть месяцев. Постоянные циклы заражения могут спровоцировать появление новых вариантов, более опасных для человечества.

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