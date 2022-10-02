Компания не может попасть на китайский рынок из-за требования Пекина передать технологию как предпосылку для продажи вакцины в стране.

Фармацевтическая компания Moderna Inc отказалась передать Китаю основную интеллектуальную собственность, на основе которой была разработана ее вакцина от COVID-19.

Как сообщает Financial Times, Moderna Inc отклонила просьбу Китая предоставить рецепт своей мРНК-вакцины из-за коммерческих проблем и проблем безопасности.

Издание отмечает, что соответствующие переговоры между властями Китая и представителями фармкомпании велись между 2020 и 2021 годами. При этом сообщается, что несмотря на отказ производитель вакцины все равно "стремится" продавать свой продукт в Китай.

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Компания не может попасть на китайский рынок из-за требования Пекина передать технологию как предпосылку для продажи вакцины в стране.

Китай не одобрил ни одной иностранной вакцины против COVID-19 и использует несколько вакцин собственной разработки.

В сентябре главный медицинский директор Moderna Пол Бертон заявил, что компания стремится сотрудничать с Китаем в поставках в страну своих вакцин против COVID-19 на основе мРНК.

Вакцины против коронавируса

После начала пандемии коронавируса ряд ведущих фармацевтических компаний заявили о разработке вакцин от этой болезни. Они стали настоящим прорывом в борьбе с коронавирусом.

А в конце августа стало известно, что Moderna подает в суд на своих конкурентов - Pfizer и BioNTech за нарушение патента на свое изобретение. Речь идет о мРНК-вакцине от COVID-19.

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