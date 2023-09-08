В одном из домов престарелых в Великобритании выявили вспышку нового варианта коронавируса, который очень легко передается.
У 22 жителей и шести сотрудников этого заведения был обнаружен вариант BA.2.86, пишет Independent. Сначала специалисты отмечали, что пока рано говорить о серьезном распространении этого штамма, впервые выявленного 18 августа, и который изначально не был классифицирован как вариант, вызывающий беспокойство. Однако, ситуация поменялась, когда в разных частях страны обнаружили большое количество несвязанных между собой случаев заражения BA.2.86. Специалисты отметии, что это позволяет предпложить, что штамм вовсю циркулирует среди населения.
Издание отметило, что в доме престарелых смертей от этого штамма не было, однако одному человеку потребовалось стационарное лечение. По словам специалистов, такая вспышка в доме престарелых является "ранним индикатором" того, что вариант может быть достаточно заразным.
Доктор Рену Биндра, директор Агентства безопасности здравоохранения Великобритании сказала, что, хотя BA.2.86 имеет "значительное количество мутаций", но данные о нем сейчас "очень ограничены, чтобы делать однозначные выводы" о влиянии, которое он окажет, о заразности или тяжести течения болезни.
"Вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем у нас будет достаточно данных, чтобы сделать уверенную оценку", - отметила она и добавила, что ученые сейчас работают над выяснением полного масштаба передачи этого штамма.
Коронавирус в Великобритании
В стране проведение бустерной дозы против коронавируса было перенесено с октября на сентябрь из-за появления штамма BA.2.86. Сначала прививки будут получать постояльцы домов престарелых и клинически уязвимые люди.
Затем прививки будут получать все граждане Великобритании в возрасте 65 лет и старше.