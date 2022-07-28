По данным ВОЗ, на фоне распространения подтипа ВА.5 в Европе начало расти количество тяжелых случаев и смертей.

В Украине обнаружили новую разновидность штамма "Омикрон".

Об этом сообщает Министерство Здравоохранения.

"Благодаря секвенированию образцов удалось обнаружить, что в Украине появилась новая разновидность штамма "Омикрон" – ВА.5. Сейчас этот штамм обнаружили в Черновицкой области – 7 случаев", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что ранее в Украине определяли только разновидности ВА.1 и ВА.2 этого штамма.

В Минздраве отмечают, что новая разновидность штамма был впервые обнаружена в Южной Африке в образце, отобранном 25 февраля 2022 года.

"В мае этого года в Европейском центре контроля и профилактики заболеваний назвали подтипы ВА.4 и ВА.5 "вызывающими беспокойство". По состоянию на 17 июля подтип ВА.5 штамма "Омикрон" обнаруживают в более чем 75% образцов, отобранных у пациентов с COVID-19 в США и почти в 80% образцов в Великобритании", - сообщает Минздрав.

Также отмечается, что в среднем этот подтип распространяется в странах Европы на 50% быстрее по сравнению с подтипом ВА.2, который распространялся этой зимой - сразу после первичного штамма "Омикрон".

Если сравнить подтип BA.5 с "основным" штаммом "Омикрон" и ВА.2, то можно сказать, что этот вид ближе к последнему – он имеет только четыре дополнительные мутации. Фактически это означает, что вирус может больше уклоняться от иммунного ответа.

По данным ВОЗ, на фоне распространения подтипа ВА.5 в Европе начало расти количество тяжелых случаев и смертей.

"Вместе с тем прямых доказательств связи между этими двумя событиями пока нет. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на определение тяжести течения заболевания, вызванного этим подтипом штамма "Омикрон", - отмечают в Минздраве.

В сообщении сказано, что получение бустерной дозы значительно повышает уровень образования нейтрализующих антител даже против этого подтипа вируса.

В то же время отмечается, что большинство доступных исследований иммунитета против подтипа ВА.5 были проведены "в пробирке" и требуют дальнейшего подтверждения.

"В то же время из исследований клеточного иммунитета известно, что Т-клетки, образованные в теле человека после трех доз мРНК вакцины, сохраняют свою эффективность против штамма "Омикрон". Именно клеточный иммунитет связывают с защитой против тяжелого течения инфекции, госпитализации и смерти", - отмечает Минздрав.

Как писал УНИАН, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что в Украине ситуация с распространением COVID-19 стабильна, однако из-за низких показателей тестирования выявляют очень мало больных.

Как сообщал УНИАН, 11 июля глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что в Европе возникла новая волна COVID-19, вызванная штаммом "Омикрон" Министерство здравоохранения Украины готовится к ней.

Он напомнил, что традиционно волна коронавирус в Европе за несколько недель "доходит" до Украины.

В Минздраве призывают граждан сделать прививку от COVID-19.

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