В настоящее время в ряде стран BA.4 и BA.5 являются доминирующими подвариантами штамма "Омикрон".

Компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о начале промежуточного исследования модифицированной вакцины против COVID-19, которая нацелена как на оригинал, так и на подвариант BA.2 штамма "Омикрон".

Как сообщает Reuters, Pfizer заявила, что вакцина находится на стадии первоначального исследования, чтобы собрать больше данных.

Вместе подварианты штамма коронавируса "Омикрон" BA.4 и BA.5, по оценкам экспертов, составляют почти 95% циркулирующих вариантов COVID-19 в США за последнюю неделю.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в прошлом месяце попросило производителей вакцин ориентироваться на BA.4 и BA.5, два доминирующих в настоящее время подварианта "Омикрон", для потенциальной бустерной дозы на осенний сезон.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим, поскольку пандемия коронавируса еще не закончилась, а подвиды "Омикрона" продолжают вызывать новые волны заболеваний, госпитализаций и смертей во всем мире.

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