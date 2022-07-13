Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин считает, что показатели реального уровня заболеваемости занижены минимум в 5-6 раз.

В Украине ситуация с распространением COVID-19 стабильна, однако из-за низких показателей тестирования выявляют очень мало больных.

Об этом заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сказал в эфире информационного телемарафона.

"В Украине ситуация с коронавирусом стабильная, однако есть довольно низкие показатели тестирования, потому что люди довольно поздно обращаются за медицинской помощью и относительно тестирования. Вследствие этого за неделю количество госпитализированных людей почти равно количеству выявленных случаев. То есть выявляются лишь те случаи, которые с тяжелым течением и требуют госпитализации", - отметил он.

Кузин подчеркнул, что за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 1 тыс. 056 новых случаев COVID-19, в позапрошлом - 1 тыс. 106 случаев. Также фиксируются смертельные случаи-на прошлой неделе умерло 19 человек, в том числе медицинский работник и ребенок.

"Учитывая то, что мы делаем каждую неделю почти 25 тыс. тестов (экспресс и ПЦР), то можно сказать, что показатели реальной заболеваемости занижены в несколько раз, по меньшей мере - в 5-6 раз", - добавил замминистра.

Вместе с тем, по словам Кузина, в странах Европейского Союза в ближайшие недели могут возобновить масочный режим в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Как сообщал УНИАН, 11 июля глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что в Европе возникла новая волна COVID-19, вызванная штаммом "Омикрон" Министерство здравоохранения Украины готовится к ней.

Он напомнил, что традиционно волна коронавирус в Европе за несколько недель "доходит" до Украины.

В Минздраве призывают граждан сделать прививку от COVID-19.

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