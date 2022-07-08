В Украине могут ввести четвертую дозу вакцины от коронавируса / фото УНИАН (Николай Тис)

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендовала Минздраву проводить 4 бустерную дозу вакцины против коронавируса отдельным категориям населения. 

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Сейчас состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации и они рассматривали в том числе вопрос введения бустерной дозы для тех людей, которые уже получили базовый курс плюс бустер. Это по сути 4 доза вакцинации. Пока что Национальная техническая группа экспертов рекомендует проводить такую 4 вакцинацию представителям критической инфраструктуры, медицинским работникам и тем, кто имеет медицинские показания к вакцинации", – сказал Кузин.

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В частности, по его словам, речь идет о тех людях, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания. Такие, как бронхиальная астма, сердечно-сосудистая недостаточность или другие заболевания.

"В таком случае будет рекомендоваться делать четвертую дозу, то есть бустерную, и такие рекомендации уже были официально направлены в Минздрав. Они будут в ближайшее время рассматриваться на штабе по вакциноуправляемым инфекциям и соответствующее решение уже будет обнародовано", – добавил Кузин.

По его словам, после 4 вакцинации будет сгенерирован новый ковидный сертификат. Максимальный срок его действия будет 9 месяцев.

Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готовится к очередной волне COVID-19 в связи с ростом уровня заболеваемости в последнее время.