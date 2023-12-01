Специалист отметил, что в тех регионах, где уже превышен эпидпорог стоит ввести какие-то ограничения.

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается и сейчас зафиксирована циркуляция 13 штаммов COVID-19.

В настоящее время в трех областях - Тернопольской, Житомирской и Черновицкой – уже превышен эпидемический порог, то есть эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные, карантинные меры, выразил мнение главный врач диагностического медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий в материале для УНИАН.

"Относительно тех регионов, где уже превышен эпидпорог, вероятно, стоит сделать какие-то ограничения, например, относительно возможности собрания большого количества людей в одном месте. То есть, надо дать населению рекомендации относительно свадеб, дней рождений, других массовых мероприятий. И это - ограничить количество людей, чтобы уменьшить распространение COVID-19 - была бы нормальная рекомендация", - сказал специалист.

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Кроме того Жиравецкий отметил, что все штаммы, которые зафиксированы в Украине, мало, чем отличаются, даже 2-3 новых (один из них – "Пирола") напоминают предшественника – "Омикрон", только распространяются быстрее, чем он.

"Тяжесть течения заболевания примерно одинакова при любом штамме. Болезнь может проявляться, помимо заложенности носа, кашля и лихорадки, еще тошнотой, рвотой или диареей (их провоцируют некоторые штаммы). Однако у большинства, симптомы напоминают ОРВИ. То есть, чего-то "особенного" ожидать не стоит", - рассказал Жиравецкий.

Специалист указал на разницу между ОРВИ и коронавирусом. "Он для некоторых пациентов дает большие шансы к образованию тромбов. Поэтому тем, кто переболел или болеет COVID-19, это стоит учитывать", - сказал Жиравецкий.

Он также отметил, что украинцы, которые вакцинированы или уже переболели, не попадают в стационар с повторным тяжелым ковидом, преимущественно, в стационаре находятся те люди, которые еще не болели COVID-19.

Коронавирус в Украине: последние новости

В Украине зафиксировали новый подвид штамма коронавируса "Омикрон", который называется"Арктур". Это произошло в Дубенском районе Ровенской области.

Этот субвариант "Омикрона" впервые обнаружили в Индии в январе 2023 года, после чего он быстро распространился по миру. "Артктур "характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, - в 1,2 раза больше штамма"Кракен".

30 ноября главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в трех областях могут ввести карантин из-за распространения COVID-19.

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