На фоне военных действий эта информация может теряться, однако по Украине продолжает распространяться коронавирус. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, эпидемическая ситуация ухудшается с наступлением зимы, сейчас в стране зафиксирована циркуляция тринадцати штаммов COVID-19. Более того, в трех областях - Тернопольской, Житомирской и Черновицкой - уже превышен эпидемический порог, то есть эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные, карантинные меры.

Все штаммы, которые зафиксированы в Украине, мало, чем отличаются. Даже 2-3 новых (один из них – "Пирола") очень напоминают предшественника – "Омикрон" (они, в принципе, являются модификациями "Омикрона"), просто распространяются быстрее, чем он. Еще одна особенность "Омикрона" - он имел возможность заражать человека несколько раз, поэтому очень много людей, практически большинство украинцев, переболели (причем дважды) именно за счет "Омикрона".

А стоит ли бояться его модификаций? Тяжесть течения заболевания в настоящее время примерно одинакова при любом штамме. Болезнь может проявляться, помимо заложенности носа, кашля и лихорадки, еще тошнотой, рвотой или диареей (их провоцируют некоторые штаммы). Однако в целом, у большинства, симптомы напоминают ОРВИ. То есть, чего-то "особенного" ожидать не стоит.

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Чем ковид отличается от гриппа или ОРВИ? Он для некоторых пациентов дает большие шансы к образованию тромбов. Поэтому тем, кто переболел или болеет COVID-19, это стоит учитывать…

Минздрав имеет достоверную статистику, как происходит заполнение больниц больными COVID-19, однако, по моим наблюдениям, такой ситуации, которая была во время последних волн коронавируса, когда все больницы были полностью забиты тяжелыми больными, сейчас нет.

Во-первых, потому, что, как я уже сказал, тяжесть течения болезни примерно одинакова при разных штаммах.

Во-вторых, украинцы, которые вакцинированы или уже переболели, не попадают в стационар с повторным тяжелым ковидом.

Есть, конечно, процент пациентов, которые на фоне повторного коронавируса имеют повторную пневмонию. Но на самом деле таких пациентов немного. Но таких, которые второй раз болеют и попадают в больницы с цитокиновым штормом, которые нуждаются в кислороде – очень мало. В группе риска – традиционно - пожилые люди, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и тому подобное. Они могут попасть и в реанимацию.

Преимущественно, в стационаре находятся те люди, которые еще не болели COVID-19 (а такие до сих пор есть).

Аналогичная ситуация и в мире – вирус курсирует, но мы не видим ни паники, ни перенаполненности медучреждений. Конечно, если COVID-19 как-то мутирует (или в Украине, или в других странах), что люди снова начнут массово попадать в больницы, например, с цитокиновым штормом, что потребует сложной терапии, тогда можно будет говорить о новой угрожающей волне. Сейчас же так вопрос не стоит: ковид протекает классически, как протекал.

Относительно тех регионов, где уже превышен эпидпорог, вероятно, стоит сделать какие-то ограничения, например, относительно возможности собрания большого количества людей в одном месте.

То есть, надо дать населению рекомендации относительно свадеб, дней рождений, каких-то других массовых мероприятий. И это - ограничить количество людей, чтобы уменьшить распространение COVID-19 - была бы нормальная рекомендация.

Однако не стоит забывать, что напрочь обезопасить себя вряд ли можно. Ведь, например, дети так же болеют коронавирусом и очень быстро его переносят. Симптомы у них могут быть меньшие, и, когда ребенок принесет ковид из школы, то он может выглядеть как ОРВИ.

В общем, бояться коронавируса надо разве тем, кто еще до сих пор не болел. И, вероятно, не столько бояться, сколько знать, что делать в случае заражения. По крайней мере, я подчеркиваю, если есть высокая температура, стоит обязательно сделать быстрый тест, чтобы точно знать, ковид это, или не ковид.

Тарас Жиравецкий,главный врач диагностического медицинского центра "Биокурс"