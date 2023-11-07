"Артктур" характеризуется несколько повышенным уровнем заразности.

В Украине зафиксировали новый подвид штамма коронавируса "Омикрон", который называется "Арктур". Это произошло в Дубенском районе Ривненской области.

Как сообщил глава ОВА Виталий Коваль, этот субвариант "Омикрона" впервые обнаружили в Индии в январе 2023 года, после чего он быстро распространился по миру.

По словам Коваля, "Артктур" характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, - в 1,2 раза больше чем штамм "Кракен".

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Акртур - симптомы

"Арктур" вызывает у пациентов много симптомов, присущих предыдущим вариантам COVID-19: высокую температуру, кашель, боль в горле, мышечную слабость. А также добавляет новый симптом - зудящий конъюнктивит (розовый глаз) без гноя, но с ощущением липкости в глазах", - отметил глава Ривненской ОВА.

Впрочем, Всемирная организация здравоохранения оценивает "серьезность" данного штамма, как низкую.

"В то же время, видим, что "корона" никуда не исчезла и вакцинация от нее по-прежнему желательна, особенно в возрасте 65+. Тем более, на прошлой неделе имели летальный случай в Костопольской громаде. Вакцины до сих пор бесплатны и в свободном доступе", - добавил Коваль.

Коронавирус - новости

Как сообщал УНИАН, по состоянию на середину октября в шести областях Украины выявлено 10 случаев штамма "Эрис" - подвида COVID-19. В Украине первые случаи "Эрис" были зафиксированы в первую неделю июня, а впервые зарегистрированы в мире 17 февраля 2023 года.

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